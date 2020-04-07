Кабмин планирует увеличить пенсии: сколько добавят

Правительство в новом законопроекте о государственном бюджете предложит парламенту увеличить расходы на пенсионное обеспечение с 172,6 млрд грн до 192,3 млрд грн. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

При этом расходы на строительство дорог уменьшатся на 1,1 млрд грн, на Минэкономики – на 0,9 млрд грн.

Помимо этого, Кабмин собирается сократить Фонд борьбы с COVID-19 (ранее известный как Стабилизационный фонд) с 124,2 млрд грн до 97,1 млрд грн.

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Расходы на Министерство обороны не изменились.

Напомним, Кабинет министров предложил Верховной Раде внести изменения в госбюджет-2020 в связи с обновлением макроэкономического прогноза из-за начала коронавирусного кризиса.

30 марта Верховная Рада отказалась урезать госбюджет на 2020 год – тогда депутатам для принятия решения не хватило всего трех голосов.

Как сообщалось, еще до прихода пандемии коронавируса, в январе 2020 года, ВВП Украины уже снизился впервые с 2016 года, показав "минус" 0,5%. А по итогам 2019 года украинская экономика выросла на 3,2%.

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