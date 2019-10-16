Кабмин поручил госкомпаниям избавиться от избыточного имущества: подробности

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров, который ранее запустил открытый сервис мониторинга госпредприятий, принял решение по оптимизации имущества, находящегося на балансе государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Согласно решению правительства центральным органам исполнительной власти поручено основательно проанализировать имеющееся на балансе избыточное государственное имущество (здания, сооружения) и определиться относительно целесообразности дальнейшего содержания такого имущества на собственном балансе. В случае если удерживать это имущество нецелесообразно, органы власти должны принять решение об отчуждении избыточного имущества в определенный законодательством способ.

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Также, согласно правительственному решению по оптимизации имущества компании "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця" и "Укрпочта" должны проанализировать избыточные и непрофильные активы, которые находятся на их балансах и их дочерних предприятий, и определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития.

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Ранее глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что компания готовит список непрофильных активов, которые будут проданы. По его словам, на данный момент это один из приоритетных вопросов.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект № 1054-1, которым предлагается отменить перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

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