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"Укрзализныця" продаст непрофильные активы: Кравцов сообщил детали

17 сентября, 10:50

По словам главы УЗ, список таких активов будет согласован с Мининфраструктуры

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ), которая ранее заявила о политике нулевой толерантности к алкоголю в рабочее время, готовит список непрофильных активов, которые будут проданы. Об этом заявил глава УЗ Евгений Кравцов в интервью НВ.

По его словам, на данный момент это один из приоритетных вопросов.

"Мы сейчас готовим перечень непрофильных активов, будем его отрабатывать с Министерством инфраструктуры, и после этого нам необходима будет поддержка со стороны Кабмина. У меня есть абсолютная уверенность, что такая поддержка будет", – сообщил он.

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Новости "Сегодня" писали, что УЗ завершила процедуру выпуска евробондов. По словам Кравцова, их размещение позволило компании привлечь 500 млн долларов. Он подчеркнул, что выйти на международные рынки капитала УЗ позволили рекордные по многим показателям результаты 2018 года, благоприятные рыночные условия и эффективные реформы.

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В июле "Укрзализныця" совместно с белорусским и литовским перевозчиками запустила регулярный контейнерный поезд Containerships Train сообщением Литва – Беларусь – Украина.

Кроме того, украинские предприятия ранее потребовали остановить рост тарифов на перевозку грузов поездами.

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