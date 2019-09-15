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Кабмин презентует госбюджет Украины на 2020 год: онлайн-трансляция

15 сентября, 13:59

Главный финансовый документ презентован на пресс-конференции в Кабмине 15 сентября

В воскресенье, 15 сентября, в Кабмине презентуют бюджет на 2020 год. Главный финансовый документ страны представила министр финансов Оксана Маркарова. Презентация запланирована на 14:00.

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год будет основан на прогнозах, утвержденных предыдущим правительством во главе с Владимиром Гройсманом, в проекте рост валового внутреннего продукта оценивался в 3,3%. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в кулуарах 16-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука.

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"Мы понимаем, что за следующие два месяца для утверждения этого бюджета должно пройти несколько чтений, эти цифры будут откорректированы", - заверил он, отвечая на вопрос, будет ли заложена в проект госбюджета-2020 заявленная им цель ускорения роста до 5% уже в следующем году.

Премьер также напомнил, что прошло всего две недели с момента назначения нового правительства, и потому стоит говорить не столько о том бюджете, который будет подан в парламент, сколько о документе, который доработают.

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Новости "Сегодня" писали, что, согласно Бюджетному кодексу, Кабмин должен внести проект госбюджета на рассмотрение парламента до 15 сентября. Такое поручение дал также президент Владимир Зеленский.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, Верховная Рада ожидает, что сроки будут соблюдены. Он добавил, что на пленарной неделе с 17 по 20 сентября планируется рассмотреть ряд вопросов, в частности госбюджет-2020.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что подготовка проекта госбюджета на следующий год входит в число ключевых задач нового правительства.

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Кабмин бюджет рассмотрение премьер-министр министр финансов Маркарова Гончарук

Источник: Сегодня

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