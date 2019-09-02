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Зеленский поставил задачу по госбюджету-2020

2 сентября, 13:07

Президент сообщил, до какого числа правительство должно внести проект бюджета в Раду

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Кабинет министров до 15 сентября 2019 года должен внести в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2020 год.

Такое поручение дал президент Владимир Зеленский на совещании с руководством парламента, членами правительства и представителями правоохранительных органов.

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"Внести на рассмотрение парламента законопроект о Государственном бюджете на 2020 год, который имеет цель стимулирование экономического роста. Срок – до 15 сентября, ответственные – премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова", – заявил президент.

Новости "Сегодня" писали, что госбюджет Украины утверждается на год – с 1 января по 31 декабря. Его разрабатывает Минфин и вносит на рассмотрение Кабмина, который не позднее 15 сентября подает проект закона о государственном бюджете в Верховную Раду.

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Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Как заявила в августе Маркарова, планирование государственного бюджета Украины на 2020 год входит в финальную фазу перед его подачей на рассмотрение новому составу правительства.

Мы писали, что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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Источник: УНИАН

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