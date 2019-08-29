Кабмин сложил свои полномочия: Гройман выступил с заявлением в новой Раде

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Премьер-министр Владимир Гройсман объявил о сложении полномочий его правительством. Об этом он заявил с парламентской трибуны в ходе открытия первой сессии Верховной Рады IX созыва, передает корреспондент "Сегодня".

"Согласно Конституции, я как премьер-министр Украины и правительство складываем свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины… Я хотел бы сказать о трех чрезвычайно непростых годах нашей общей работы, которая была направлена на то, чтобы в каждой украинской семье ощутили, что происходят изменения… Все наши победы – это общее достижение. Все, что не удалось, – это задача для нового Кабинета министров, который утвердит Рада", – заявил он.

Гройсман отметил, что новый состав парламента имеет возможность принимать смелые и быстрые решения из-за существующего большинства.

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Он также пожелал нардепам успехов, чтобы "открыто смотреть людям в глаза".

Депутаты проводили членов правительства аплодисментами.

Новости "Сегодня" писали, что первую сессию Рады открыл самый старший по возрасту народный депутат Юлий Иоффе. В парламент пришли не все народные избранники – в зале зарегистрировались 405 народных депутатов из 423-х.

Подробнее о первом заседании парламента читайте в нашем онлайн-репортаже – Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео

Ранее посольство США сделало заявление по началу работы новой Рады. Американские дипломаты поздравили новых депутатов и пожелали им всего наилучшего:

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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