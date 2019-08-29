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Новая Рада начинает работу: онлайн-трансляция

29 августа, 12:34

Украинскому парламенту предстоит внушительный кусок работы

После торжественного заседания Верховной Рады и принятия присяги народными депутатами, украинский парламент IX созыва официально приступает к работе и открывает первое заседание.

Новости "Сегодня" продолжают вести онлайн-трансляцию из Рады. Кроме того, зрителей ждут специальные репортажи и прямые включения с места событий:

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Ранее сообщалось, что первое рабочее заседание парламента начнется с формирования временного президиума первой сессии новой Рады. Затем премьер Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед Радой.

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Новая Рада начинает работу: онлайн-трансляция

После этого будут сформированы депутатские фракции и группы. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).

Далее будет заслушано внеочередное послание президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины

Напомним, посольство США сделало заявление по началу работы новой Верховной Рады . Американские дипломаты поздравляют новых депутатов и желают им всего наилучшего.

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Верховная Рада Зеленский Разумков

Источник: Сегодня

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