Кабмин займет у МБРР 150 млн долларов для наполнения спецфонда госбюджета, чтобы из него делать соцвыплаты

Деньги поступят в некий спецфонд и будут выделяться исключительно на социальные выплаты украинцам

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Правительство проведет переговоры с международными финансовыми организациями, чтобы привлечь средства, необходимые в условиях всеукраинского карантина. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кабинет министров поддержал распоряжение президента, которым будет образована делегация Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития", – написал глава правительства в своем Telegram 1 апреля.

Шмыгаль добавил, что средства поступят в некий специальный фонд госбюджета и будут выделяться исключительно на социальные выплаты украинцам.

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"Речь идет о заключении соглашения о займе в размере 150 млн долларов. Предполагается, что соответствующие средства будут направлены в специальный фонд государственного бюджета и пойдут на повышение социальных выплат. 50 млн будут направлены на поддержку людей в условиях распространения COVID-19", – написал премьер.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Кабинет министров на заседании поддержал социальные инициативы президента Зеленского. Предложения главы государства были направлены на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом, к которому приводит распространение COVID-19.

Напомним, ранее Верховная Рада не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год и отправила документ на доработку. Изменение главной сметы страны понадобилось из-за мирового кризиса. При этом в новом варианте бюджета предполагается создание специального Стабилизационного фонда.

Кроме того, сообщалось, что врачи инфекционных отделений Киева в апреле получат доплаты – от 5 до 10 тыс. грн. Подробнее – в сюжете:

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