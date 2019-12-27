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Кабмин утвердил тарифы на услуги по пересадке органов: подробности

27 декабря, 15:18

Аллотрансплантация почки, по решению правительства, будет стоить 324 тыс. грн

/ Фото: Pixabay

На фоне сообщений о том, что в Украине впервые за последние 15 лет провели пересадку сердца, стало известно о том, что Кабинет министров утвердил тарифы на оказание третичной медицинской помощи путем трансплантации.

Соответствующее постановление № 1083 Об утверждении перечня услуг и тарифов на услуги по предоставлению третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов было принято 18 декабря.

Согласно документу:

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  • Аллотрансплантация почки (от живого донора или донора-трупа) будет стоить 324 тыс. грн;
  • АВО-несовместимая трансплантация почки – 721 тыс. грн;
  • трансплантация сердца/комплекса "сердце-легкие" – 535 тыс грн;
  • пересадка печени/части печени – 855 тыс грн.

Ранее сообщалось, что в будущем году в Украине должна заработать система трансплантации – после того, как окончательно будет сформирована Единая база доноров и реципиентов. В Минздраве планируют ее запустить с первого апреля.

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В госбюджете на трансплантологию в Украине выделено 112 миллионов гривен, еще более миллиарда – на лечение и операции по пересадке органов за границей.

Напомним, ранее в Нацполиции заявили, что около 20 украинцев продали свои почки в Казахстане. Каждый из них получал за это от 10 до 15 тысяч долларов, а тот, кто приобрел эту почку, платил до 150 тысяч долларов.

Ранее полицейские начали проверку факта незаконной трансплантации человеческих органов в одном из частных медицинских центров Киева.

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трансплантация Кабинет министров пересадка органов

Источник: Сегодня

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