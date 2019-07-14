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Выполнил призыв Зеленского: и.о. главы ГФС подал заявление об увольнении

14 июля, 13:26

Чиновник пообещал уже завтра передать документы в Кабмин

Александр Власов
Александр Власов. Фото: Facebook

Исполняющий обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление на увольнение, как того требовал ранее президент Владимир Зеленский. Об этом сам Власов сообщил на своей странице в Facebook.

"Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы", – написал он.

Также чиновник добавил, что в ближайший рабочий день – понедельник, 15 июля, направит документ в Кабинет министров Украины.

Напомним, ранее президент Зеленский потребовал от и. о. председателя ГФС Власова написать заявление об увольнении.

Свое требование глава государства объяснил тем, что Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Зеленский на совещании в Ужгороде 6 июля, при этом запись в Facebook об их увольнении, которая появилась на странице исполняющего обязанности главы ГФС, оказалась ложной.


Напомним, Зеленский призвал и. о. главы ГФС Александра Власова принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен, так как эти области являются центром контрабанды на Западной Украине.

Его поручение появилось после визита в Закарпатскую область.

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Тег увольнение, Зеленский, ГФС, Власов

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