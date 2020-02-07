Кредиты на покупку земли сделают доступными – правительство

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Правительство пытается договориться с банками на счет выдачи доступных кредитов под покупку земли в рамках земельной реформы. Предполагается, что открытие рынка земли произойдет 1 октября 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе "Часа вопросов" к правительству в Раде.

"Закон о рынке земли является очень важным, в том числе, чтобы запустить экономику. Банковский сектор нам нужен в данном случае для того, чтобы предоставить доступные ресурсы. Именно кредитование должно запустить украинскую экономику… Правительство сейчас уделяет много внимания банковскому сектору, как важному элементу для запуска рынка земли. Мы это делаем осознанно, это абсолютно нормальная практика, ни о каких схемах речи не идет", – сказал Гончарук.

Доступное кредитование для населения должно запустить украинскую экономику, тогда как сейчас из-за отсутствия доверия украинцев стоимость ресурсов очень высокая.

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"Сейчас правительство на основе принятых законов делает все для того, чтобы ставка по кредитованию уменьшалась и для предпринимателей, и для ипотеки, и для запуска рынка земли. Дешевый и доступный финансовый ресурс для запуска рынка земли – это критически важный элемент, и мы от него не откажемся", – подытожил глава правительства.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что весной украинцам обещают упростить доступ к потребительским кредитам. При этом пока что банки не планируют увеличивать объемы ипотечного кредитования, хотя крупные банки отметили, что количество ипотеки может возрасти.

Также мы сообщали о том, что украинские банки все еще опасаются снижать ставки по займам из-за ряда рисков.

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