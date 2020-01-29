Почему в Украине не дешевеют кредиты: НБУ назвал главные причины

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Несмотря на планы упростить доступ к кредитам, украинские банки все еще опасаются снижать ставки по займам из-за ряда рисков. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) на странице регулятора в Facebook.

В НБУ отметили, что со второй половины 2019 года в Украине снижаются ставки по депозитам – с около 15% годовых в августе-2019 до 13% годовых в январе-2020.

"Такое снижение коррелирует со снижением инфляции в Украине. Поэтому мы видим, что постепенно политика, направленная на снижение инфляции, способствовала и снижению стоимости фондирования, а стоимость фондирования – это 2/3 от стоимости займов. Но важна и цена риска, которую банки закладывают в стоимость кредита", – объяснили в НБУ.

Среди таких факторов риска в Нацбанке перечислили:

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недостаточную реформованисть судебной системы, которая не позволяет полноценно защитить права кредиторов;

сложность взыскания и реализации залога;

недостаточное количество прозрачных и платежеспособных заемщиков;

для рынка ипотеки – недостаточная прозрачность и урегулированность рынка недвижимости.

"Без устранения этих преград даже дальнейшее удешевление фондирования не позволит реализовать весь потенциал для возобновления кредитования в Украине", – резюмировали в НБУ.

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Кроме того, в Нацбанке напомнили, что одним из ключевых факторов восстановления кредитования является наличие ликвидности у банков.

"Сегодня на финансовом рынке сохраняется структурный профицит ликвидности. Это означает, что фактор наличия ликвидных средств никоим образом не ограничивает банки в наращивании кредитования заемщиков", - отметили в НБУ.

Как сообщалось, в начале 2020 года Нацбанк утвердил Стратегию финансового сектора Украины до 2025 года, которая в частности предусматривает расширение кредитования.

Также ранее первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова отмечалал, что 2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования – под 14-15% в гривне.

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