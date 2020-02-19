Украинцам придумали "новый" налог: за что и сколько нужно платить

/ Фото: пресс-центр НБУ

На днях в СМИ появилась информация о том, что якобы отныне украинцы обязаны декларировать все свои доходы и уплачивать с них налоги. В том числе с денежных средств, перечисленных с одной банковской карты на другую. За нарушение – штраф 25% от суммы налога на первый раз и 50% – в случае "рецидива". Плюс, само собой, надо уплатить налог.

Но, как выяснил сайт "Сегодня", во-первых, на самом деле это далеко не новшество, а многолетнее требование Налогового Кодекса. Во-вторых, мало кто его выполняет из-за слабого контроля со стороны фискальных органов. В-третьих, к самому законодательству много вопросов, так как оно прописано нечетко. И в-четвертых, возможное введение тотального контроля за всеми электронными платежами украинцев заставит их платить налоги даже с доходов, которые доходами не являются – например, возврат долга, но не наличкой, а на банковскую карточку.

За что надо платить налоги

Как разъяснил нам экономист Александр Охрименко (Украинский аналитический центр), в Украине действительно подлежат налогу все доходы граждан: не только денежные поступления в виде заработков, но и в виде подарков в денежных знаках. Также это может быть недвижимость, транспорт, драгоценности и так далее. Вплоть до того, что даже букет цветов от знакомого тоже "доход", со стоимости которого надо уплатить налог. Очевидно, что вряд ли кто-то всерьез над этим задумывается, но юридически это так.

"С крупными подарками, требующими регистрации права собственности – это транспорт, земля, недвижимость, а также с покупками-продажами такого имущества вопрос в Украине давно решен: они облагаются нулевой ставкой налога для родственников первой и второй степени родства (первая степень – это родители, дети, супруги; вторая степень – братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки) и ставкой 6,5% для всех остальных, – рассказал нам Александр Охрименко. – Как правило, налоговым агентом является, например, нотариус, удостоверяющий дарственную, либо договор-купли продажи. А вот с денежными средствами все намного сложнее. Например, чтобы денежный перевод не обложили налогом в 19,5% (18% налог на доходы физлиц и 1,5% – военный сбор), надо его указать в налоговой декларации и подтвердить степень родства, например, муж прислал деньги жене, отец – сыну. А вот пересылка денег посторонними людьми однозначно считается доходом получателя, с которого надо платить налог 19,5%".

Перевод денег с одной банковской карты на другую или зачисление налички на карту считается доходом и с него надо платить налог. Например, человек (не предприниматель), который продал через маркетплейс какое-то свое имущество, даже не новое, и получивший за него деньги на банковскую карточку, автоматически оказывается в поле зрения налоговой.

Не секрет, что таких покупок ежедневно происходит десятки тысяч, и все продавцы с точки зрения закона и фискалов являются нарушителями. Ибо вряд ли они подают налоговые декларации и включают в них такие небольшие заработки, как, допустим, продажа подержанной детской коляски, одежды, обуви, электроинструмента, мебели и прочее. Но, если знать законы, то можно получить налоговые скидки.

Почему не платят

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин (ГК "Forex club") говорит, что администрирование большого количества столь мелких налогов сталкивается с огромными техническими трудностями: нужно держать огромный штат сотрудников и иметь мощные компьютерные программы, отслеживающие все без исключения движения безналичных денег по банковским картам миллионов украинцев.

По его словам, возможно, что затраты на взимание подобных налогов окажутся выше, чем суммы самих налогов. Поэтому Госфискальная служба все настойчивее разъясняет украинцам, какие виды доходов они обязаны самостоятельно включить в декларацию и уплатить с них налоги.

Александр Охрименко уточнил, что декларации в Украине сейчас подают около 10% взрослого населения, порядка 3 млн человек, в основном это предприниматели и те, кто работают по фрилансу. Наемные работники, если они не имели дополнительных доходов, подавать декларацию не обязаны.

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"На сегодня банковские программы в автоматическом режиме отслеживают только платежи на сумму свыше 50 тыс. грн, все остальные платежи не идентифицируются, – уточнил Андрей Шевчишин. – Но если с развитием техники и тотальной диджитализацией подобный мониторинг станет возможным, это породит массу проблем: ГФС станет начислять людям необоснованные налоги, затем штрафы, пени за просрочку их оплаты. Сперва это приведет к росту социальной напряженности, затем к уходу из безнала в нал, то есть увеличит тенизацию доходов".

Какие проблемы не решены

Эксперты уверены, что самые большие сложности возникнут на бытовом уровне.

"Если раньше люди одалживали "100 гривен до получки" наличкой и отдавали их наличкой, то сейчас все чаще переводят с одной банковской карты на другую, так проще и удобнее, не надо посещать банкомат, – приводит пример Андрей Шевчишин. – Получил кто-то взаймы с карты на карту – уплати налог с дохода, 19,5%. Отдал должник долг с карты на карту – заемщик платит такой же налог. И тоже с дохода. При возможном всеобщем мониторинге это станет учитываться и облагаться налогом. Нонсенс! А доказать что-то будет сложно. Таких примеров можно привести много. Эти вопросы надо как-то решать".

Также эксперты считают абсурдным обложение налогом средств, перечисляемых на благотворительность. Хотя не исключают возможных злоупотреблений: под видом благотворительности будут уходить от уплаты налогов. При этом поддерживают желание властей освободить некоторых предпринимателей от уплаты ЕСВ.

Кто в зоне риска

Александр Охрименко говорит, что в зоне риска на сегодня немногие. Прежде всего те, кто продает товары на крупные суммы (свыше 50 тыс. грн за один платеж), а также нарушители закона – например, люди, которые годами не платят за коммунальные услуги, уклоняются от уплаты алиментов. Если на них подадут в суд, то следствие имеет право на доступ к банковской тайне, в том числе и к движению средств по карточному счету должника. И тогда возможно не только взыскание долгов за коммуналку или по алиментам, но и налогов (и штрафов) за продажу через интернет подержанных вещей, с непонятных перечислений на банковскую карту и так далее.

"Все это закон позволяет сделать уже сегодня, но до практического тотального контроля над счетами украинцев у властей пока не дошли руки. А вот те, кто вступил в конфликт с законом, сразу попадают в зону риска", – разъяснил Охрименко.

Как украинцам пользоваться налоговой скидкой, смотрите в сюжете:

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