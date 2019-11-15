Как депутаты триллион распределяли: подробности

Проект бюджета на следующий год рассматривали чуть более получаса

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Рада приняла главный финансовый закон страны.

В истории Украины бюджет еще никогда не принимали так рано. Депутаты побили предыдущий рекорд – в прошлом году за бюджет проголосовали 23 ноября.

Ко второму чтению главные цифры бюджета несколько изменили.

Например курс доллара уже не 28 грн., а 27. Больше денег добавили на образование и медицину.

А вот размер соцвыплат, по сравнению с первым вариантом, не изменился.

Хотя повышение в следующем году все же будет.

Размер минимальной пенсии в следующем году будет 1769 грн.

Минимальная заработная плата – 4723 грн.

Прожиточный минимум – 2189 грн.

Проект бюджета на следующий год рассматривали чуть более получаса. Хотя в предыдущие годы могли ссориться всю ночь.

Но рекордным был не только темп.

Цифры в бюджете удовлетворили далеко не всех. В меньшинстве жалуются — соцвыплаты по сравнению с 2019 годом, почти не изменились.

"Минимальная пенсия не растет в первом полугодии ни на копейку, а затем — на 74 гривны. Минимальная зарплата растет на 13% при инфляции в 6%. В то же время правительство нашло деньги повысить финансирование Генеральной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, МВД, СБУ", – заявил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция партии "Европейская солидарность").

Недовольны и депутаты прошлого созыва

"Повышение пенсий на 130 гривен, а зарплаты на 500 – это издевательство над здравым смыслом! Такие унизительные зарплаты не остановят трудовой миграции и не преодолеют массовую бедность. Вместо развития экономики — продажа земли и государственного имущества, в том числе стратегических предприятий, легализация азартных игр и ограничение прав наемных работников. Откуда при таких условиях могут взяться деньги на зарплаты, пенсии, социальную сферу?", – задает вопрос лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

На самих себя депутаты планируют потратить 2 миллиарда гривен. Из них — миллиард на зарплаты и соцобеспечения. Оставшиеся, в частности, на автопарк, выплаты помощникам и газету.

А вот оклады учителей вырастут менее чем на 10%. В большинстве объясняют — быстро повысить выплаты не могут, потому что им по наследству достался дефицитный бюджет.

"Надо постепенно двигаться. Восемь — это не мало. У них уже не малые зарплаты", – говорит народный депутат, фракция партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Ощутимыми будут выплаты только воспитателям детсадов и молодым учителям. Но — разовые. Новоиспеченные педагоги могут получить примерно по 20 тыс. гривен в конце следующего года. Во второй половине 2020 года рассчитывают улучшить и ситуацию с соцвыплатами.

"У нас есть много поступлений, ожидаемых от легализации янтаря, спирта, игорного бизнеса и т.д., только по игорному бизнесу есть консервативная оценка – 3 млрд. грн. в бюджете", – говорит народный депутат Давид Арахамия (фракция партии "Слуга народа").

Возмутило депутатов меньшинства и урезание расходов на субсидии — более чем на семь млрд. грн. В правительстве обещают: те, кто действительно нуждается в помощи, не пострадают.

"Объем субсидий, запланированный в этом бюджете, хочу заверить всех украинцев, – достаточен. Абсолютно, и для прохождения следующего отопительного сезона, и для начала сезона конца 2020 года. Расширили некоторые критерии для домов семейного типа, теперь они будут получать субсидию", – заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Достаточно ощутимые изменения в медицине.

"В сумме — около 20 млрд. грн., то есть – более 20% увеличения финансирования лекарств и больниц. Это лекарства для тяжелобольных пациентов", – говорит народный депутат Владимир Цабаль (фракция партии "Голос").

Курс доллара в следующем году прогнозируют на уровне 27 грн. И это при пессимистическом сценарии.

"В другом сценарии, если будет больше инвестиций, он более оптимистичный, сценарий для нас. Там вообще курс будет на следующие несколько лет около 24 грн.\долл., может чуть больше", – сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов,

В итоге за бюджет проголосовали 280 депутатов.

"Надо подчеркнуть, что этот бюджет — без повышения налогов. Это очень важно. И, тем не менее, все направления, и социальный, и образовательный, и медицинский — полностью профинансированы. Ни в коем случае хуже жить не будет, потому что по всем секторам мы увеличили финансирование", – заявил народный депутат Никита Потураев (фракция партии "Слуга народа").

Но и быстрого улучшения, говорят избранники, ждать не следует. Треть бюджета пойдет на погашение государственных долгов.

Новости "Сегодня" писали, что доходы предусмотрены в сумме 1,09 трлн грн, в том числе доходы общего фонда – 974, 7 млрд грн и доходы спецфонда – 119 млрд грн. Расходы – в сумме 1,18 трлн грн, в том числе расходы общего фонда – 1,05 трлн грн и расходы спецфонда – 127,9 млрд грн.

Мы ранее сообщали, что Кабмин предложил выделить на образование в 2020 году 145,1 млрд грн.

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