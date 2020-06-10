Как спад экономики бьет по карманам украинцев

В Украине продолжают подсчитывать потери от эпидемии коронавируса и карантина. На днях Госслужба статистики опубликовала данные об изменении ВВП за I квартал, а также о работе промышленности, транспорта, агросектора и строительства. Они неутешительны: в апреле имеем падение почти по всем показателям в сравнении как с мартом нынешнего года, так и с апрелем 2019 года.

Сайт "Сегодня" разобрался, как снизившиеся экономические макропоказатели отразились на благосостоянии рядового украинца.

Промышленность: меньше угля и башмаков

Согласно расчетам Госстата, промышленное производство потеряло в апреле сразу 12,8% по сравнению с мартом нынешнего года и 16,2% – апрелем 2019 года. Это, по словам экспертов, очень много.

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Самый большой спад в текстильном производстве, изготовлении одежды и обуви – на 30,9%, почти на треть. В сравнении с апрелем 2019 года падение еще больше – на 37,8%. Чуть меньше, но тоже намного снизилась добыча угля: к марту – на 30,3%, к апрелю 2019 года – на 35,1%. На третьем месте по потерям машиностроение: к марту – на 26%, к апрелю 2019 года – на 35,6%.

Меньше всего пострадала химическая промышленность – снижение на 0,8% к марту, а к апрелю 2019 года имеем даже рост на 6,5%. Похожие показатели у фармацевтического производства: к марту – снижение на 3%, к апрелю 2019 года – рост на 17,1%. Незначительно упала добыча нефти и газа – на 3,4% к марту и на 3,5% к апрелю 2019 года.

В остальных отраслях падение составило от 15 до 20%.

Более-менее благополучная ситуация в агросекторе: индекс снижения составил всего 1,4%, а по сравнению с апрелем 2019 года имеем прирост 2,3%.

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Строительство: дороги строили хорошо, жилье – не очень

В строительстве показатели в апреле уменьшились к марту на 4,1%, к апрелю-2019 – на 16%. Больше всего пострадало строительство нежилых зданий – минус 14,6% и минус 12,1% соответственно. Жилья строили меньше на 8,1% и 28,9%. За время апрельского карантина больше, чем в марте, было построено инженерных сооружений – на 4,1%. По мнению экспертов, прирост дало строительство и ремонт дорог, мостов и другой дорожной инфраструктуры. Но в сравнении год к году и здесь провал на 12,6%.

Транспорт: потери из-за пассажиров

Очевидно, что если хуже работает промышленность, строительство и отменены пассажирские перевозки, то упадут показатели и на транспорте. Статистика это показала.

В январе-апреле 2020 года (подсчет есть только сразу за 4 месяца. – Авт.) грузооборот предприятий транспорта составил 90,6 млрд тонно-километров, или 81,8% от объема января-апреля 2019 года. Перевезено 184,8 млн т грузов, что составляет 84,7% от объемов января-апреля 2019 года. Но такое значительное падение вызвано снижением показателей трубопроводного транспорта (на 41,4%), прежде всего из-за недопоставок в Европу российского газа. То есть вины Украины в этом нет. Железнодорожный, автомобильный и водный транспорт потеряли в грузообороте 7-10%, авиационный – 15,6%. Но его доля в общем обороте невелика – всего 0,1%.

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Пассажирские перевозки ожидаемо снизились намного больше, чем грузовые. В январе-апреле 2020 года пассажирооборот составил 19,3 млрд пассажиро-километров, или 60,4% от объема января-апреля 2019 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 939,3 млн пассажиров (количество поездок – Авт.), или 65,9% от объема января-апреля 2019 года. Очевидно, что львиная доля снижения пришлась на апрель, в котором транспорт, за исключением спецперевозок работников критически важной инфраструктуры, не работал.

Безработица: дают пособие 1800 грн

По словам экспертов, главный индикатор влияния проблем в макроэкономике на жизнь и доходы каждого отдельного украинца – рост безработицы. Кабмин уже сообщил, что безработица в этом году достигнет рекордных 9,4% (+1,2%) по методике МОТ (в процентах от количества трудоспособного населения), это порядка 1,8 млн человек. Прогноз МВФ еще хуже – 10,1%. Сейчас только официально зарегистрированных в центрах занятости свыше 500 тыс. чел., почти на 200 тыс. больше, чем год назад. По данным Кабмина, 49% безработных – люди до 40 лет с высшим образованием, 42% – старше 40 лет. Больше всего рук высвободилось в торговле, ремонте, сельском хозяйстве. Средний размер получаемого этими гражданами пособия – 1800 грн/месяц.

Эксперты: На самом деле безработных 1,5 млн

"В центрах занятости стали на учет те, кто потерял работу из-за спада в промышленности, транспорте, строительстве, то есть люди, работавшие официально, – анализирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Они после сокращения будут получать пособие в размере своей средней зарплаты, но не выше 8408 грн (четыре ПМ для трудоспособных), поэтому им есть смысл регистрироваться "на бирже". Но в разы больше тех, кто не стоит на учете. Это частные предприниматели и люди, работавшие в сфере сервиса и общественного питания, нередко без оформления. И вернувшиеся трудовые мигранты. Предпринимателям для постановки на учет в центре занятости надо закрывать свидетельство ЧП, многие не хотят это делать, надеясь вскоре возобновить свой бизнес. Остальным пособие все равно не выплатят. Таких безработных у нас около миллиона человек".

HR-эксперты говорят, что ситуация на рынке труда сложная.



За время карантина количество вакансий в Украине сократилось вдвое, отмечает HR-эксперт Татьяна Пашкина. Главный фактор – закрытие предприятий и отсутствие работы.

"Туризм, сфера сервиса, розничная торговля в крупных торговых центрах, транспорт – везде из-за карантина кардинально уменьшилось число вакансий, а где-то вообще перестали набирать сотрудников", – говорит Татьяна Пашкина.

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко высказал мнение, что самые большие материальные потери из-за карантина понес средний класс – это бизнесмены средней руки, люди искусства, спорта и топ-менеджеры. Бизнес лишился дохода, остальные – высоких заработков.

"Это косвенно видно по падению потребления продуктов и промтоваров в среднем и премиум-ценовом сегменте и росту потребления в нижнем ценовом сегменте", – анализирует Алексей Дорошенко.

Правительство поможет занять "свободные руки"

Как сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, правительство разработало программу поддержки безработных и обещает в ближайшие месяцы создать до 500 тыс. рабочих мест, как раз на всех, кто стоит на учете. Но уточнил, что работа в основном физическая, а зарплата ниже средней по стране на 20-30% – всего 6-8 тыс. грн.

Рабочие места создадут в строительстве дорог и транспортной инфраструктуры – 154 тысячи мест, благоустройстве – 150 тыс. мест, агросекторе – 85 тыс. мест. Еще примерно 100 тыс. чел. смогут открыть свой бизнес или найти работу в других сферах.

Эксперты: Безработным лучше надеяться на себя

Алексей Дорошенко подсчитал, что для создания 500 тыс. новых высокоэффективных рабочих мест необходимо 70 млрд евро. Для примера он привел итоги деятельности агентства регионального развития в Киевской области.

"Такие агентства уже работают в каждой области, помогают иностранному бизнесу пройти по коридорам местной и центральной власти и получить результат для области в виде инвестиций, – пояснил Алексей Дорошенко. – И здесь интересно, насколько планы правительства совпадают с планами иностранных компаний. В I квартале 2020 года агентство Киевщины сопровождало 10 инвестпроектов, где иностранцы планируют создать 5 тыс. новых рабочих мест. Стоимость каждого рабочего места – 140 тыс. евро. Если наше правительство планировало создать полмиллиона новых рабочих мест, то по аналогичному расчету с учетом эффективности каждого работника это будет стоить 70 млрд евро. Все остальное – желание выдать желаемое за действительное или отставание украинской экономики от экономик развитых стран. Во сколько раз меньше вкладывается в создание одного рабочего места – во столько раз будет меньше средняя заработная плата работника из-за низкой эффективности".

Очевидно, что правительство не располагает лишними средствами, равными двум госбюджетам на этот год, чтобы создавать высокотехнологичные рабочие места. Да и премьер Денис Шмыгаль уточнил: речь идет о временной низкооплачиваемой работе, которая позволит безработным продержаться во время карантина и после его отмены.

Олег Пендзин полагает, что безработным надо больше надеяться на себя, чем на программу Кабмина. Эксперт говорит, что по мере восстановления промышленности и экономики в целом многие из получающих пособие по безработице надеются вскоре вернуться на свое рабочее место или устроиться на аналогичную работу по специальности, пусть даже на меньшую зарплату. Мигранты после отмены карантина снова уедут на заработки, а "нелегалы" найдут малоквалифицированную работу без оформления, прежде всего это торговля.

По словам Татьяны Пашкиной, легче всего найти работу на производстве, в IT-сфере и торговле. Так, предприятия, связанные с производством, искали токарей, сборщиков, швей, водителей, упаковщиков. Торговле уже сейчас нужны кассиры, продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, бухгалтеры, охранники. Работодатели начали указывать в вакансиях, что на время карантина готовы мириться с удаленной работой. Увы, зарплаты небольшие: либо оклад 6-8 тыс. грн, либо зарплата зависит от выработки (сфера продаж).



В свою очередь соискателей больше всего интересуют такие профессии, как водитель, продавец, охранник, уборщица, курьер. То есть где нужен минимум специальных знаний.

Выводы

Как видим, падение промышленности и других сфер экономики – это не только абстрактные цифры, но и конкретное ухудшение жизни украинцев. Однако, по словам экспертов, с отменой карантина начинается обратный процесс. Остается надеяться, что худшее позади.

Почему в Украине растет безработица и где найти новую работу, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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