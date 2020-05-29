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Как Украина будет выходить из кризиса: Шмыгаль рассказал о программе правительства

29 мая, 22:44

Елена Вус Елена Вус

План содержит около 230 мероприятий, которые необходимо выполнить, чтобы экономика Украины не страдала в разных отраслях

Программа правительства по выходу из кризиса представляет собой два документа.

Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина"заявил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

"На сегодняшний день есть два документа. Программа действий правительства версия 1.0, которая находится на рассмотрении в Верховной Раде. Мы подготовили уже версию 2.0. Она более мощная, более структурированная. И есть другая программа – программа экономического восстановления Украины", – отметил он.

По словам премьера, план содержит около 230 мероприятий, которые необходимо выполнить, чтобы экономика Украины не страдала в разных отраслях и в разных секторах

"Это мероприятия – начиная с адаптивного карантина. Это мероприятия по восстановлению работы и стимулирования агропромышленного комплекса, это так называемая "регуляторная гильотина", которая дает возможность говорить об ослаблении регуляторного давления на бизнес. Сегодня мы говорим о значительном выделении средств из бюджета. Это сформированный фонд по борьбе с COVID-19 в размере 65 млрд гривень. Это средства на возмещение процентов бизнесу в размере 4 млрд гривень. Мы говорим о государственных гарантиях под кредитование малого и среднего бизнеса по программе "Новые деньги", – подчеркнул Шмыгаль.

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Программа рассчитана на три года.

"Мы готовимся к тактическому противостоянию последствиям кризиса в этом году и среднесрочному – в течение двух или трех лет. Документ дорабатывается и на следующей неделе будет передан в Верховную Раду", – резюмировал глава правительства.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, как карантин ударил по экономике Украины. Недавно Госстат опубликовал предварительные данные об изменении ВВП за первый квартал 2020 года. Этот показатель оказался ниже нуля, то есть экономика замедлилась. По сравнению с IV кварталом 2019 года, снижение составило 0,8%, а по сравнению с I кварталом 2019 года – 1,5%.

О том, что делается для поддержки бизнеса в Украине и в других странах, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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видео кризис правительство экономический кризис коронавирус Денис Шмыгаль COVID-19

Источник: Сегодня

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