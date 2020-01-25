Как украинцы относятся к зарплатам в конвертах: результаты опроса

Проблема теневой занятости для Украины остается одной из самых злободневных. По оценкам Государственной службы Украины по вопросам труда, на конец 2019 года без официального трудоустройства в стране работало несколько миллионов граждан. Однако в Минэкономики говорят, что в стране снижается уровень безработицы и неформальной занятости. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".
Центр Разумкова провел социологическое исследование о том, какова ситуация с теневой занятостью в Украине и что на это влияет. 59,8% опрошенных наемных работников заявили, что согласились бы работать официально, но при этом часть зарплаты получать неофициально, "в конверте".
В то же время среди тех, кто не работает, этот показатель ниже – всего 46% таких людей готовы работать неофициально. А вот среди самозанятых на такое согласились 57,7% опрошенных.
Среди тех, кто принял участие в опросе, 62,2% официально трудоустроены и получают официальную зарплату, еще 16,6% опрошенных работают официально, но получают дополнительную зарплату "в конверте". На основе лишь устной договоренности работают 20,7% респондентов.
Помимо этого, стоит упомянуть, что уровень неформальной занятости в сельской местности намного выше, чем в городах, – 38% против 15%. Больше всего неформальной занятости в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.
"Это связано с тем, что в условиях хронической безработицы в селе единственной сферой приложения труда стала работа в личных подсобных хозяйствах, а также нелегальная работа по найму в фермерских хозяйствах. Каждый пятый работает на неофициальной основе в сфере торговли (оптовой и розничной), ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (18,5%), где функционирует очень большое количество малых и микропредприятий. Значительная часть (15%) неформальной занятости сосредоточена в сфере строительства", — отмечается в исследовании.
В принципе, к теневой занятости украинцы относятся скептически, хотя и сами не прочь поработать без оформления. Положительно теневую занятость оценили только 14% респондентов, 25% безразличны к этому явлению, а 48% относятся к нему негативно.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Зарплаты в конвертах: станет ли их меньше из-за нового закона "О труде".
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