Как украинцы относятся к зарплатам в конвертах: результаты опроса

На конец 2019 года без официального трудоустройства в стране работало несколько миллионов граждан

Архивное фото

Реклама

Проблема теневой занятости для Украины остается одной из самых злободневных. По оценкам Государственной службы Украины по вопросам труда, на конец 2019 года без официального трудоустройства в стране работало несколько миллионов граждан. Однако в Минэкономики говорят, что в стране снижается уровень безработицы и неформальной занятости. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Центр Разумкова провел социологическое исследование о том, какова ситуация с теневой занятостью в Украине и что на это влияет. 59,8% опрошенных наемных работников заявили, что согласились бы работать официально, но при этом часть зарплаты получать неофициально, "в конверте".

В то же время среди тех, кто не работает, этот показатель ниже – всего 46% таких людей готовы работать неофициально. А вот среди самозанятых на такое согласились 57,7% опрошенных.

Среди тех, кто принял участие в опросе, 62,2% официально трудоустроены и получают официальную зарплату, еще 16,6% опрошенных работают официально, но получают дополнительную зарплату "в конверте". На основе лишь устной договоренности работают 20,7% респондентов.

Помимо этого, стоит упомянуть, что уровень неформальной занятости в сельской местности намного выше, чем в городах, – 38% против 15%. Больше всего неформальной занятости в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

"Это связано с тем, что в условиях хронической безработицы в селе единственной сферой приложения труда стала работа в личных подсобных хозяйствах, а также нелегальная работа по найму в фермерских хозяйствах. Каждый пятый работает на неофициальной основе в сфере торговли (оптовой и розничной), ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (18,5%), где функционирует очень большое количество малых и микропредприятий. Значительная часть (15%) неформальной занятости сосредоточена в сфере строительства", — отмечается в исследовании.

В принципе, к теневой занятости украинцы относятся скептически, хотя и сами не прочь поработать без оформления. Положительно теневую занятость оценили только 14% респондентов, 25% безразличны к этому явлению, а 48% относятся к нему негативно.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Зарплаты в конвертах: станет ли их меньше из-за нового закона "О труде".

Напомним, ранее сообщалось, что нехватка рабочих рук в Украине уже всерьез обеспокоила топ-менеджеров компаний. Именно эту проблему они называют главной опасностью для развития бизнеса.

Также мы рассказывали, какие профессии через пять лет будут приносить большие деньги:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама