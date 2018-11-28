Как устроен украинский рынок безналичных операций – данные НБУ

Сегодня, 06:28

За границей с помощью украинских карт провели операций на 26 млрд

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины опубликовал отчет о состоянии рынка платежных карт и безналичных операций по итогам первых трех кварталов 2018 года.

По данным регулятора, на безналичный расчет пришлись 44,3% от общего объема операций картами украинских банков. Это 2,8 млрд операций. В прошлом году их было на 5% меньше. Объем безналичных операций превысил 2 трлн грн. Эти показатели выросли на 27,2% и 38,5% соответственно. Также в НБУ привели статистику за последние 8 лет, – передает AIN.UA.

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Большая часть, 1,1 млрд или 51,7% расчетов, пришлась на торговые сети. Украинцы потратили так свыше 902 млрд. Больше всего — в онлайне.

  • расчеты в интернете — 312 млрд;
  • переводы между картами — 300,7 млрд;
  • расчеты в торговых сетях — 267,8 млрд;
  • операции в банкоматах и терминалах — 22,2 млрд.

За границей с помощью украинских карт провели операций на 26 млрд.

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В НБУ сообщают о возросшей популярности платежных карт. Их количество в обороте увеличилось на 1,3% — до 60,6 млн штук. Из них активных — 36,6 млн шт, что на 5,1% больше, чем в начале 2018 года. В бесконтактном режиме могут работать 3,6 млн карт, но этот сегмент вырос активнее всего, на 31,4%.

На карточном рынке лидирует MasterCard. На эту платежную систему приходятся 24,9 млн карт. У Visa — 11,3 млн шт, у Национальной платежной системы "Простір" — 0,4 млн. В объеме и количестве операций MasterCard тоже на первом месте, занимая по 70,2% рынка по каждому показателю. Больше всего карт эмитировали "ПриватБанк", "Ошадбанк" и "Райффайзен Банк Аваль", точные данные не раскрываются.

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Также в Украине растет количество терминалов (+ 12,1% — до 282 000 шт.), но сокращается популярность банкоматов ( − 0,7% — до 18,5 000 шт.). Теперь на одну тысячу населения приходится 6,7 терминалов. В Киеве показатель самый высокий — 17,8 шт. на 1000 человек. Еще в НБУ отмечают, что три четверти украинских терминалов (78,7% или 207,3 000 шт.) поддерживают бесконтактные платежи, а соответственно, и платежные сервисы Apple Pay и Google Pay.

Напомним, в ожидании военного положения НБУ попросил наполнить банкоматы наличкой. Руководство Нацбанка провело срочную встречу с банкирами.

Ранее мы писали, что НБУ "запасется" долларами на межбанке. Регулятор объявил валютный аукцион на 100 миллионов.
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