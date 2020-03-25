Как в Эквадоре: представитель Украины в МВФ рассказал, что будет после дефолта

Девальвация гривни, банкротства, протесты и мародерство - таково будущее Украины при объявлении дефолта

Украину ожидает ряд негативных последствий в случае объявления нашей страной дефолта, среди которых девальвация гривни, банкротства, протесты и мародерство. Такое заявление сделал заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован.

Он отметил, что в Украине есть группа людей, которая продвигает идею дефолта, отмечая, что взятые ранее долги страна не должна возвращать кредиторам, а направить их на помощь бедным и обездоленным.

"Я только приведу внизу слова, которые стоят в одном ряду со словом дефолт: девальвация, инфляция, банкротства, пустые магазины, набеги на банки, социальные протесты, насилие на улицах, мародерство, международная изоляция", – написал Рашкован в Facebook.

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Он рекомендовал политикам, в том числе депутатам, посмотреть яркие картинки из Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран, которые связаны со словом дефолт.

"Господа депутаты и политики, вы действительно хотите такого будущего Украине?", – добавил Рашкован и опубликовал соответствующие фото стран.

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