Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,77
30,11

Как в Эквадоре: представитель Украины в МВФ рассказал, что будет после дефолта

25 марта, 14:18

Виктория Подолянец

Девальвация гривни, банкротства, протесты и мародерство - таково будущее Украины при объявлении дефолта

Украину ожидает ряд негативных последствий в случае объявления нашей страной дефолта, среди которых девальвация гривни, банкротства, протесты и мародерство. Такое заявление сделал заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован.

Он отметил, что в Украине есть группа людей, которая продвигает идею дефолта, отмечая, что взятые ранее долги страна не должна возвращать кредиторам, а направить их на помощь бедным и обездоленным.

"Я только приведу внизу слова, которые стоят в одном ряду со словом дефолт: девальвация, инфляция, банкротства, пустые магазины, набеги на банки, социальные протесты, насилие на улицах, мародерство, международная изоляция", – написал Рашкован в Facebook.

Реклама

Он рекомендовал политикам, в том числе депутатам, посмотреть яркие картинки из Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран, которые связаны со словом дефолт.

"Господа депутаты и политики, вы действительно хотите такого будущего Украине?", – добавил Рашкован и опубликовал соответствующие фото стран.

В тренде
Когда ждать доллара по 30 гривен: эксперт назвал условия

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что эксперты назвали нынешнюю ситуацию уникальной и озвучили три сценария для экономики Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский попросил у МВФ более 10 млрд долларов для преодоления пандемии.

Ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара и чего в ближайшее время ждать украинцам:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада экономический кризис рецессия МВФ Рашкован

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 25 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 25 марта и все подробностиДругие страны
Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять закон
Пенсия в 55 лет: почему Раде будет сложно принять законЭкономика
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснется
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснетсяЭкономика
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформировать
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформироватьЭкономика
Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения
Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут измененияЭкономика
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантин
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантинЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...