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Зеленский попросил у МВФ более 10 млрд долларов для преодоления пандемии

23 марта, 18:47

Виктория Подолянец

Деньги могут поступить напрямую в бюджет, поскольку резервы Нацбанка достаточны

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой предложил почти в два раза увеличить сумму поддержки Украины по новой программе расширенного финансирования, которая ранее предлагалась на уровне 5,5 млрд долларов. Об этом во время сообщила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Вчера президент обсудил с директором-распорядителем фонда увеличение программы сотрудничества, увеличение существенное, не буду называть цифры, но фактически в два раза. Мы также обсуждаем направление всех денег транша в бюджет, потому что мы видим, что резервы Нацбанка являются достаточными", – сказала она.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2020 года при оптимистическом сценарии развития ситуации с коронавирусом составит около 5%. Только на борьбу с коронавирусом потребуется 3,5-4 млрд долларов, которые планируют попросить у внешних кредиторов.

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Напомним, во время всеукраинского карантина, вызванного пандемией коронавируса, расширение дефицита государственного бюджета с 2% до 3-5%, является приемлемым при условии поддержки от международных доноров.

МВФ готов выделить 50 млрд долларов в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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инвестиции кредиты Владимир Зеленский коронавирус пандемия МВФ Юлия Ковалив бюджет-2020

Источник: УНИАН

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