Для кого и на сколько выросли пенсии в июле: Кабмин обнародовал суммы

Пенсии с июля увеличились для более чем 30 тыс. чернобыльцев

Фото: Григорий Салай, Сегодня

С 1 июля 2019 года увеличились пенсии для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС на 2000-5000 грн. Об этом сообщается на правительственном портале.

Если размер их пенсии составлял 3800-5500 грн, он повысился до 5800-10500 грн.

Кроме того, с 1 июля выросли пенсии для 43 тыс. человек, получивших инвалидность в ходе Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе. Если начисления были 3500-4400 грн, они выросли до 5600-10100 грн.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил 7 июля в эфире одного из украинских телеканалов, что повышение пенсий с 1 июля в основном коснулось украинцев, у которых были небольшие зарплаты, но они имеют большой стаж. По его словам, это не разовая акция.

"Это уже пятое повышение! Ничего отменять не нужно. Это системный шаг", – подчеркнул он.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. В январе 2018-го и 2019 года пенсионные начисления выросли для военных пенсионеров. А в марте-2019 состоялась автоматическая индексация пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

С 1 июля этого года пенсия выросла для женщин, имеющих стаж 30 лет и более, и мужчин со стажем 35 лет и более, но у которых были небольшие зарплаты.

По словам Гройсмана, с 1 января 2020 года на 25% вырастут пенсии для военных пенсионеров, а следующий массовый перерасчет пенсий состоится автоматически 1 марта того же года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Для кого и на сколько выросли пенсии в июле: Кабмин обнародовал суммы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"