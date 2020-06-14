Когда закончится кризис и сколько потеряет Украина – прогнозы власти и аналитиков

Украина постепенно выходит из карантина. 10 июня начался четвертый этап ослабления ограничений. Возобновилась работа гостиниц и баз отдыха, спортзалов и культурных заведений. В "большой" экономике тоже, вроде бы, наметились позитивные сдвиги: цены на нефть и газ восстанавливаются, многие финансовые рынки начали расти. Означает ли это, что мир начал выходить из кризиса? И означает ли это, что и в Украине экономическая ситуация начнет теперь налаживаться? Эти вопросы сегодня волнуют многих. И в последние дни прозвучало довольно много ответов на эти вопросы. Впрочем, ответы эти далеко не однозначные.

Мировые прогнозы ухудшаются

10 июня свой прогноз относительно перспектив мировой и украинской экономики представили эксперты компании ICU. Глава департамента корпоративного анализа Александр Мартыненко начал презентацию именно с ответа на вопрос, можно ли уже говорить о том, что кризис отступает, а экономики восстанавливаются.

"Мы видим, что некоторые страны ослабляют карантин, есть большой оптимизм на финансовых рынках, некоторые индексы уже практически вплотную приблизились к допандемическим уровням. Вопрос – насколько такой оптимизм обоснован, что будет дальше? Мы видим, со своей стороны, что по-прежнему не все так однозначно. Глобальную экономику ждет достаточно неравномерное и тяжелое восстановление", – говорит аналитик.

По его словам, оценки и прогнозы по ВВП продолжают ухудшаться. Сейчас уже степень падения мировой экономики оценивается в минус 3%. По оценкам ICU, существует высокий риск того, что мировая экономика не вернется к докризисному уровню даже в следующем, 2021 году.

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9 июня свой очередной прогноз по экономике обнародовал Всемирный банк. В соответствии с этим прогнозом мировая экономика упадет в этом году на 5,2%. Напомним, в прогнозе МВФ, который был выпущен на полтора месяца раньше, в апреле, говорилось о том, что падение мировой экономики в этом году может составить всего 3%.

Чем меньше покупаем, тем тяжелее кризис

В прогнозе Всемирного банка для Украины содержится "предсказание" о падении ВВП страны в 2020 году на 3,5%. Эта цифра оптимистичнее прогноза Кабмина, который верстал бюджет из расчета сокращения ВВП на 3,9%. И уж тем более лучше прогноза МВФ, который в апреле предсказывал Украине падение на 7,7% ВВП (это был один из самых больших показателей в мире), а на днях ухудшил прогноз до -8,2%.

Напомним, по предварительным оценкам Минэкономики, ВВП Украины за четыре месяца 2020 года упал на 5%. Так что же нас ждет? Дальнейшее ухудшение ситуации или возобновление роста? Чей прогноз более точный?

Аналитики ICU считают, что падение реального ВВП по итогам года составит 6,7%. В частности, к концу второго квартала падение составит около 10% по сравнению с прошлым годом (год к году), а затем начнется улучшение ситуации. И в 2021-м, как ожидается, ВВП уже покажет рост, причем сразу на 5,7%.

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Как сказал глава департамента макроэкономических исследований ICU Сергей Николайчук, основным фактором, который будет провоцировать продолжение кризиса во второй половине нынешнего года, станет низкий спрос. Производство, по прогнозам экспертов, восстановится довольно быстро, однако нежелание людей или невозможность тратить хотя бы столько же, сколько до кризиса, будет усугублять кризисную ситуацию.

Тем не менее экс-замминистра экономики уверен, что к нынешнему кризису украинская экономика подошла более подготовленной, чем это было во время предыдущих кризисов. И во время этого кризиса украинская экономика уже не выглядит аутсайдером, по сравнению с другими странами.

Впрочем, эксперты также отмечают, что во время нынешнего кризиса отток капитала из Украины был значительно ниже, чем в предыдущие кризисы, и ниже, чем из других стран, с которыми обычно сравнивают Украину. По оценкам ICU, в 2020 году отток капитала может составить 2 млрд долларов, тогда как в 2014-2015 годах из Украины было выведено 15 млрд долл.

Счет текущих операций по итогам 2020 года может оказаться даже профицитным, хотя 2021-й Украина может закончить с небольшим дефицитом. Профицит, впрочем, будет объясняться не столько позитивными факторами, сколько негативными. В частности, тем же падением внутреннего спроса. Также значительно уменьшится импорт – падение вдвое превысит сокращение экспортных поступлений и составит 23% в сравнении с минувшим годом.

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Значительного падения курса гривни в ICU не ожидают. Позиции гривни продолжат оставаться достаточно крепкими в летние месяцы. А ближе к осени обменный курс будет постепенно снижаться и может закончить год в диапазоне 28-29 грн/долл. Инфляция будет оставаться низкой: по итогам года она может составить 4,2%, а в следующем году – 5,3%. Однако причинами низкой инфляции, по мнению аналитиков, станет тот же угнетенный потребительский спрос и слабый рост зарплат.

Сегодня в мире продолжаются дискуссии о том, как страны будут выходить из кризиса. Будет ли восстановление быстрым и полным или оно будет проходить медленно и долго?

"Сейчас наиболее популярные и наиболее дискутируемые формы выхода из кризиса – это форма U и форма L. U предполагает, что после падения будет медленное, постепенное восстановление. Форма L предполагает еще более медленное восстановление. Обсуждаются и другие интересные формы. Например, совершенно серьезно коллеги обсуждают "перевернутый квадратный корень" и "значок Nike", где есть очень резкое падение, затем такое же резкое восстановление, которое, тем не менее, сменится замедлением роста и очень медленным восстановлением. Мы ожидаем, что восстановление примет, скорее всего, именно эту форму, "значок Nike". Эта форма будет, скорее всего, превалирующей и в глобальном восстановлении, и в восстановлении украинской экономики", – говорит Александр Мартыненко.

Нацбанк: "Спрос будет оставаться угнетенным дольше, чем мы рассчитывали в апреле"

11 июня Нацбанк в очередной раз снизил учетную ставку. Во время нынешнего кризиса такую политику проводят большинство центробанков мира, чтобы повысить спрос на деньги и хоть немного оживить экономику.

В Украине учетная ставка снижена с 8 до 6%. Такой низкий показатель мы увидели впервые в истории независимой Украины.

Комментируя такое решение (раньше ожидалось, что снижение составит всего 1%), глава НБУ Яков Смолий объяснил его тем, что, по новым прогнозам Нацбанка, падение экономики может быть сильнее, чем ожидалось раньше.

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8 до 6%. Это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины. Мы решили продолжить смягчение монетарной политики более быстрыми темпами, поскольку видим, что с высокой вероятностью потребительский и инвестиционный спрос будет оставаться угнетенным дольше, чем прогнозировалось в апреле. С одной стороны, это будет удерживать инфляцию ниже целевого уровня 5% +/- 1 п.п. дольше, чем предусматривает апрельский прогноз. С другой стороны, это означает, что падение украинской экономики может быть более глубоким, чем ожидалось", – сказал Яков Смолий.

В Кабмине не ожидают второй волны кризиса

В тот же день, 11 июня, Кабмин отметил 100 дней своей работы большой пресс-конференцией. На которой, конечно, также поднимались вопросы будущего украинской экономики. Отвечая на вопрос о вероятности второй волны эпидемии осенью и усугубления кризиса, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что не видит сколь-либо серьезных угроз для этого. Наоборот, начиная с третьего квартала в правительстве прогнозируют рост экономики.

"Это такая, наверное, типичная страшилка. Мы имеем макропрогнозы развития экономики Украины от Минэкономики, которые базируются на работе аналитических центров и научных учреждений. Также имеем прогнозы от МВФ, от Всемирного банка, от мировых аналитических компаний. Все эти макропрогнозы приблизительно совпадают. Начиная с третьего квартала мы ожидаем роста экономики в Украине. Естественно, что второй квартал провален из-за карантина и коронакризиса. Сегодня сложно прогнозировать, и правительства многих стран не делают прогнозов дальше, чем на 100 дней. Но мы довольно уверенно – я не говорю оптимистично, но уверенно – смотрим на реализацию экономических и бюджетных мер в этом году. Мы не видим каких-то критических угроз, которые бы возникли в августе, сентябре или октябре. Экономика стабильна. Ситуация сложная, но каких-то неожиданностей, которые обвалят и приведут к глобальной катастрофе, на сегодня нет. Более того, общение с бизнесами говорит о том, что есть бизнесы, которые пострадали, но есть бизнесы и производители, которые довольно оптимистично рассматривают экономическую ситуацию и в этом кризисе видят возможности. Наращивают объемы производства, улучшают бизнес-процессы. То есть тут баланс: кто-то страдает, а кто-то на этом… видит перспективу и строит свое развитие", – сказал Денис Шмыгаль.

Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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