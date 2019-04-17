Какие ожидания украинцев по гривне, инфляции и безработице: итоги исследования
В Украине вырос индекс инфляционных ожиданий
Индекс потребительских настроений в Украине по итогам марта снизился на 1,7 пункта по сравнению с февралем – до 65,3.
Об этом говорится в итогах исследования, которое провело агентство Info Sapiens при содействии инвестиционной компании Dragon Capital. В агентстве отметили, что значения индексов могут меняться от 0 до 200.
По данным аналитиков, показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 129, что выше показателя прошлого месяца на 5,4 пункта. При этом индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,2 пункта – до 184,5.
Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев также ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,3 пункта – до 151,2.
"Среднее значение индекса потребительских настроений в первом квартале 2019 года превышает среднее значение за четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год. Наибольший прирост в первом квартале показывают индексы ожиданий развития экономики как в ближайший год, как и в следующие пять лет. Зато оценка текущего личного материального положения почти не изменилась", – отметили аналитики.
Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле. Кроме того, специалисты объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:
Подробнее о ценах и инфляции в Украине читайте в статье: "Цены падать не будут: эксперты сделали прогноз по росту цен и инфляции в Украине".
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