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Какие ожидания украинцев по гривне, инфляции и безработице: итоги исследования

Сегодня, 21:18

В Украине вырос индекс инфляционных ожиданий

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com.

Индекс потребительских настроений в Украине по итогам марта снизился на 1,7 пункта по сравнению с февралем – до 65,3. 

Об этом говорится в итогах исследования, которое провело агентство Info Sapiens при содействии инвестиционной компании Dragon Capital. В агентстве отметили, что значения индексов могут меняться от 0 до 200. 

По данным аналитиков, показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 129, что выше показателя прошлого месяца на 5,4 пункта. При этом индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,2 пункта – до 184,5.

Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев также ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,3 пункта – до 151,2.

"Среднее значение индекса потребительских настроений в первом квартале 2019 года превышает среднее значение за четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год. Наибольший прирост в первом квартале показывают индексы ожиданий развития экономики как в ближайший год, как и в следующие пять лет. Зато оценка текущего личного материального положения почти не изменилась", – отметили аналитики.

Ранее эксперты спрогнозировали, чего ждать от гривни в апреле. Кроме того, специалисты объяснили "Сегодня", что будет с ценами после выборов и как это связано с курсом доллара:


Подробнее о ценах и инфляции в Украине читайте в статье: "Цены падать не будут: эксперты сделали прогноз по росту цен и инфляции в Украине".

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Тег инфляция, девальвация, гривня, исследование, безработица, Dragon Capital

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