Цены падать на будут: эксперты сделали прогноз по росту цен и инфляции в Украине

Ждем дорогой гречки и молока, но дешевых яиц и стабильного мяса

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Инфляция в Украине в I квартале нынешнего года замедлилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитала Госслужба статистики. За три месяца цены выросли на 2,4%, год назад было 3,5%, при этом ряд позиций, например, яйца, мясо, топливо, подешевели. Экономисты говорят, что в 2019 году инфляция должна сохраниться примерно на уровне прошлогодней (около 10%), обещая, что ускорится она осенью. Но цены на одни и те же товары по регионам намного отличаются.

Фото: Сегодня

Как видно из инфографики, разброс цен на продукты намного больше, чем на лекарства, сигареты и топливо. Например, по хлебу он достигает 65% между Киевом, где традиционно самые высокие зарплаты, и Тернопольской областью, где заработки одни из самых низких. Гречневая крупа почти в 1,5 раза дороже на Киевщине, занимающей третье место по уровню зарплат в стране, чем на Тернопольщине. Этот западный регион уже многие годы остается самым дешевым, а вот столичная область начала по уровню цен подтягиваться к Киеву: цены на мясо, сливочное масло здесь уже близки к столичным. Цены на сигареты отличаются в зависимости от области всего на 5%, и эта тенденция остается стабильной многие годы. Экономист Иван Никитченко говорит, что главная причина в разнице цен — это средний уровень доходов населения.

"Продавцы одного и того же товара в Киеве могут устанавливать немного большие цены, чем в провинции, так как его все равно купят, — анализирует Никитченко. — Но это не значит, что торговля в столице получает сверхприбыли. На цену влияет уровень расходов производителей и продавцов — зарплата персоналу, аренда помещений, логистика — расстояние для доставки продукции, удобство транспортного сообщения; разная структура товаров — в более богатых регионах больший спрос на премиум-сегмент и дорогой средний сегмент товаров, и наоборот — в более бедных регионах чаще покупают ту же колбасу первого сорта, а не высшего".

Что касается топлива, то оно дороже на Ивано-Франковщине из-за логистики, но всего на 20—30 коп./л, чем в Киеве и области, а также на Львовщине и Харьковщине, самое дешевое — на Черниговщине. По словам эксперта, стабильная дешевизна бензина в Черниговской области объясняется близостью границы с Беларусью (ближе везти) и спросом на дешевые сорта. В Киеве и других регионах с высокими ценами на бензин автомобилисты предпочитают заправляться премиальным топливом.

Прогнозы

Никитченко прогнозирует, что инфляция в 2019 году будет на уровне 2018 года.

"Возможно, цены за год вырастут на 1—1,5% меньше, чем в 2018 году, если не будет политических и экономических катаклизмов. То есть, как последние полтора года, во втором квартале нас ждет медленное, но стабильное подорожание еще на 1—2%", — подытожил Никитченко.

А директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что цены на продукты во втором квартале будут расти разнонаправленно:

"Яйца точно будут дешеветь, несмотря на пасхальные праздники, так как их перепроизводство. К маю свинина немного подорожает (на 9—10 грн/кг), но после праздников цены опять упадут. Начнет дорожать гречка, так, цена на нее сейчас предельно низкая, поэтому возможен рост на 1—2 грн/кг. И продолжат дорожать молоко и молокопродукты, потому что при неизменном спросе предложение их стабильно снижается из-за сокращения поголовья скота".

В целом, по подсчетам Дорошенко, инфляция в апреле-июне будет около 2,5%, а дефляции он не ожидает.

Напомним, ранее "Сегодня" разбиралась с "индексом пикника" - для поездки на шашлык украинцам придется раскошелиться. За год стоимость продуктов для отдыха на природе заметно выросла.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.