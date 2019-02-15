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Какие страны Украина "кормит" мясом: назван лидер

Сегодня, 20:59

По словам Николая Пугачева, за год объем экспорта продукции мясной группы увеличился на 21,6%

Фото: Pixabay
Какие страны Украина "кормит" мясом: назван лидер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/16e/f2b/5c516ef2ba846.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/16e/f2b/5c516ef2ba846.jpg Экономика По словам Николая Пугачева, за год объем экспорта продукции мясной группы увеличился на 21,6%

Лидирующую позицию в рейтинге импортеров украинского мяса по итогам 2018 года заняли Нидерланды (17,9%), как и годом ранее.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев, сообщается на сайте Центра.

По его словам, значительные доли по импорту украинского мяса также у Словакии (9,3%), Саудовской Аравии (9%), Беларуси (8,4%), Ирака (7,0%), Азербайджана (6,1%) и Германии (5%).

Пугачев добавил, что на эти семь стран приходится 63% зарубежных поставок украинской мясной продукции.

"В прошлом году объемы экспорта продукции мясной группы увеличились по сравнению с показателями 2017 года на 21,6% и составили 646 млн долларов США, в том числе экспорт мяса птицы – 506,6 млн долларов США", – сказано в сообщении.

Напомним, Украина заработала на экспорте зерна рекордную сумму  7,2 млрд долларов. Рейтинг крупнейших импортеров украинских зерновых возглавил Египет.

Пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия также сообщала, что основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары. Поставки продовольственной продукции в другие страны увеличились на 800 млн долларов, а общая стоимость экспорта аграрной продукции выросла за год с 9,6 млрд долларов до 10,4 млрд долларов.

Подробнее об экспорте читайте в статье "Сегодня": Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта.

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Тег экспорт, Нидерланды, мясо, птица, продукты питания

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Сегодня

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