Какие страны Украина "кормит" мясом: назван лидер
По словам Николая Пугачева, за год объем экспорта продукции мясной группы увеличился на 21,6%
Лидирующую позицию в рейтинге импортеров украинского мяса по итогам 2018 года заняли Нидерланды (17,9%), как и годом ранее.
Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев, сообщается на сайте Центра.
По его словам, значительные доли по импорту украинского мяса также у Словакии (9,3%), Саудовской Аравии (9%), Беларуси (8,4%), Ирака (7,0%), Азербайджана (6,1%) и Германии (5%).
Пугачев добавил, что на эти семь стран приходится 63% зарубежных поставок украинской мясной продукции.
"В прошлом году объемы экспорта продукции мясной группы увеличились по сравнению с показателями 2017 года на 21,6% и составили 646 млн долларов США, в том числе экспорт мяса птицы – 506,6 млн долларов США", – сказано в сообщении.
Напомним, Украина заработала на экспорте зерна рекордную сумму – 7,2 млрд долларов. Рейтинг крупнейших импортеров украинских зерновых возглавил Египет.
Пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия также сообщала, что основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары. Поставки продовольственной продукции в другие страны увеличились на 800 млн долларов, а общая стоимость экспорта аграрной продукции выросла за год с 9,6 млрд долларов до 10,4 млрд долларов.
Подробнее об экспорте читайте в статье "Сегодня": Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта.
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