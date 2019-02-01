Украина наращивает экспорт: назван ТОП-5 продуктов

Лидером стали масличные культуры

Фото: Pixabay

Украина наращивает экспорт: назван ТОП-5 продуктов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47b/516/5c547b5168014.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47b/516/5c547b5168014.jpg 2019-02-01T19:11:00+02:00 Экономика Лидером стали масличные культуры

Основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары. Об этом сообщила пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия в четверг, 31 января.

В 2018 году поставки продовольственной продукции в другие страны увеличились на 800 млн долларов, а общая стоимость экспорта аграрной продукции выросла за год с 9,6 млрд долларов до 10,4 млрд долларов.

Совет также перечислил продукты, которые Украина чаще всего экспортировала:

масличные культуры (55,8 тыс. т продукции продали за 4,1 млрд долларов); мясо и субпродукты домашней птицы (507 млн долларов); сахар (свекловичный) (217 млн долларов); продукция из шоколада (171 млн долларов); хлебобулочные изделия (153 млн долларов).

Аналитики прогнозируют, что в 2019 году в список ТОП-10 продукции могут войти сливочное масло, яблоки и яйца. При этом мед сохраняет экспортный потенциал, хотя 2018 год был непростым для украинских производителей.

Кроме того, по словам экспертов, если посевные площади не сократятся, соевое масло сохранит место в десятке.

Напомним, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса (АПК) между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд долларов приходятся на украинский аграрный экспорт.

В Минагрополитики также сообщили, что в прошлом году Украина увеличила импорт продукции АПК из стран ЕС почти до 2,7 млрд долларов. Основные товары, которые страна покупала, - продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, продукты для кормления животных, мясо и субпродукты, а также алкоголь.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина уже исчерпала три квоты на беспошлинный экспорт в рамках зоны свободной торговли с ЕС. Речь идет о квотах на мед, виноградный и яблочный сок, а также дополнительной квоте на кукурузу.

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