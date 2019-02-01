Украина наращивает экспорт: назван ТОП-5 продуктов
Лидером стали масличные культуры
Основными продуктами, которые Украина экспортировала в 2018 году, были сырьевые товары. Об этом сообщила пресс-служба Совета по вопросам экспорта продовольствия в четверг, 31 января.
В 2018 году поставки продовольственной продукции в другие страны увеличились на 800 млн долларов, а общая стоимость экспорта аграрной продукции выросла за год с 9,6 млрд долларов до 10,4 млрд долларов.
Совет также перечислил продукты, которые Украина чаще всего экспортировала:
- масличные культуры (55,8 тыс. т продукции продали за 4,1 млрд долларов);
- мясо и субпродукты домашней птицы (507 млн долларов);
- сахар (свекловичный) (217 млн долларов);
- продукция из шоколада (171 млн долларов);
- хлебобулочные изделия (153 млн долларов).
Аналитики прогнозируют, что в 2019 году в список ТОП-10 продукции могут войти сливочное масло, яблоки и яйца. При этом мед сохраняет экспортный потенциал, хотя 2018 год был непростым для украинских производителей.
Кроме того, по словам экспертов, если посевные площади не сократятся, соевое масло сохранит место в десятке.
Напомним, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса (АПК) между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов, из которых 6,3 млрд долларов приходятся на украинский аграрный экспорт.
В Минагрополитики также сообщили, что в прошлом году Украина увеличила импорт продукции АПК из стран ЕС почти до 2,7 млрд долларов. Основные товары, которые страна покупала, - продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, продукты для кормления животных, мясо и субпродукты, а также алкоголь.
Ранее сообщалось, что в 2019 году Украина уже исчерпала три квоты на беспошлинный экспорт в рамках зоны свободной торговли с ЕС. Речь идет о квотах на мед, виноградный и яблочный сок, а также дополнительной квоте на кукурузу.
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