Каким будет процент депозита, если Украина подпишет соглашение с МВФ

В Нацбанке рассказали о депозитах, если МВФ утвердит программу расширенного финансирования

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В Национальном банке Украины рассказали о ставках по депозитам, если новая программа с Международным валютным фондом (МВФ) будет утверждена. Таким прогнозом поделился замглавы Нацбанка Олег Чурий.

Так, по его мнению, снижение ставок по депозитам в 2020 году может составить до 1% по валюте и ниже 10% по гривне при условии утверждения новой программы с МВФ.

"В прошлом году был шок из-за того, что гривня выросла, и это был шок для всех. В этом году, если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок – будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте – до 1%, а по гривне – ниже 10%", – сказал он на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации.

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При этом Чурий отметил, что снижение ставок по депозитам позитивно отразится на украинской экономике в целом.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Международный валютный фонд не начнет новую программу расширенного финансирования Украины, которая предусматривает выделение 5,5 млрд долларов, до выполнения ранее установленных условий.

В декабре министр финансов Оксана Маркарова также подтвердила, что Украина должна выполнить все пункты новой программы сотрудничества с МВФ до конца, поэтому переговоры продолжаются так долго.

В эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев.

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