МВФ скоро утвердит новую программу для Украины

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Правительство полагает, что Совет директоров Международного валютного фонда уже в ближайшее время утвердит новую трехлетнюю программу сотрудничества с Украиной. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Я не могу комментировать детали, потому что переговоры – это закрытая вещь. Но мы ожидаем, что та программа, которая была принята на рабочем уровне, Staff level agreement, в ближайшее время будет принята Советом директоров Фонда. Состоялась встреча президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, и это была самая успешная и интересная встреча, по нашему мнению, которая была в Давосе", – сказал он.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Международный валютный фонд не начнет новую программу расширенного финансирования Украины до выполнения ранее установленных условий.

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"Домашнее задание" для Украины МВФ в декабре сформулировал достаточно четко. Например, в письме г-жи Кристалины Георгиевой условия предоставления кредита описываются так: "Эффективность соглашения будет зависеть от выполнения ряда предварительных действий (prior actions). Президент и я согласились, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и снижения роли корыстных интересов в экономике, и что крайне важно защитить результаты, достигнутые в деле очистки банковской системы, и возместить крупные издержки налогоплательщиков от банковских решений".

Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что кредит МВФ поступит в Украину в течение нескольких месяцев. Сейчас между Украиной и Международным валютным фондом, сообщил глава правительства, ведется "техническая работа".

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