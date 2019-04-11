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Какими будут цены на нефть в 2019 году: МВФ обновил прогноз

Сегодня, 11:25

С начала года предложение черного золота снижается

Фото: AFP

Средние цены на нефть в 2019 году опустятся на 13% по сравнению с 2018 годом. Такой обновленный прогноз обнародовал Международный валютный фонд (МВФ) в своей обзоре World Economic Outlook.

Так, МВФ ожидает, что к концу 2019 году цена эталонной североморской марки Brent составит 59,2 доллара за баррель, а к концу 2020 года – 59 долларов. Ранее аналитики Fitch в стрессовом прогнозе допускали, что стоимость нефть может упасть до 50 долларов за баррель в 2019 году.

Фонд отмечает, что с начала 2019 на цены влияет снижение предложения нефти. В частности, снижение добычи в Канаде, сокращение поставок ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также перебои в Венесуэле постепенно снижают предложение черного золота на рынке и повышают цену на него.

Впрочем, торговая напряженность и другие риски для глобального роста также повлиять на глобальный спрос и привести к снижению цены, считают в МВФ.

Напомним, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года. Однако теперь цены перешли к снижению – после того, как достигли максимумов с ноября-2018.

При этом эксперты рассказали "Сегодня", каких цен на АЗС ждать украинским водителям из-за повышения стоимости нефти. Кроме того, журналисты выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский:

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Тег нефть, прогноз, цена на нефть, МВФ, Brent, цены на нефть

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Сегодня

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