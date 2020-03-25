Какой будет инфляция и курс доллара из-за коронавируса: прогнозы экспертов

Экономисты считают, что в этом году украинская экономика замедлится, а курс доллара превысит 30 гривен

Мировые аналитические компании и экономические эксперты в последние дни начали пересматривать прогнозы относительно развития мировой экономики в целом и отдельных стран в частности. Их общий вердикт – из-за пандемии коронавируса мир входит в новый экономический кризис, который будет даже более тяжелым и разрушительным, чем кризис 2008-2009 годов. Как изменится экономическая ситуация? Чего нужно опасаться и к чему готовиться нам, украинцам? Сайт "Сегодня" собрал экспертные мнения на этот счет.

МВФ: будет хуже, чем в 2009 году

Международный валютный фонд пока не обновлял свой регулярный прогноз. На сайте до сих пор красуются цифры +3,4% роста мирового ВВП и +3% роста ВВП Украины. Однако директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева после совещания министров G20 заявила, что новый прогноз МВФ на 2020 год "отрицателен, с не менее серьезной или еще худшей рецессией, чем во время мирового финансового кризиса".

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Напомним, в 2009 году (в год предыдущего финансового кризиса) мировая экономика показала не рост, а падение глобального ВВП на 0,1%. При этом в развитых странах падение составило -3,3%. А развивающиеся страны в тот год в целом показали даже рост (на уровне 2,8%). Только вот Украина, хотя и относится к развивающим странам, в силу особенностей своей экономики (сырьевая, открытая и т.д.) в тот год потеряла аж 15,1% ВВП.

Именно поэтому угроза повторения ситуации 2009 года несет Украине мало приятного. Впрочем, другие экспертные прогнозы относительно украинской экономики далеко не такие трагические.

WIIW: Пессимистический сценарий может стать оптимистическим

Венский Институт международных экономических исследований (WIIW) опубликовал свой прогноз для европейских стран на "коронавирусный год" еще 17 марта.

"Прогнозы… первоначально включали в себя набор из четырех сценариев экономического воздействия коронавируса, в т. ч. базовый уровень до коронавируса, "слабый", "средний" и "тяжелый" сценарии. Учитывая события последних дней, "тяжелый" сценарий стал лучшим сценарием", – акцентируют эксперты WIIW.

В целом для стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы прогнозируется экономический рост на уровне 1,1%. Для Украины вместо 3,6% роста, как было в предыдущем сценарии, теперь прогнозируется 1,9%. Но все-таки это рост, а не рецессия.

По мнению экспертов, Украина, равно как и страны СНГ и Турция, пострадают от "коронавирусного кризиса" больше, чем страны ЕС, поскольку "противодействие экономическому спаду будет ограничено соображениями макрофинансовой стабильности и оставит меньше фискального пространства для маневров". Плюс "в этих странах в целом системы здравоохранения хуже", – констатируют в WIIW. Выйти из кризиса странам региона поможет "оцифровка", правильная государственная политика соответствующей переквалификации рабочей силы и поддержка инвестиций в новые технологии, считают экономисты.

Томаш Фиала и Dragon Capital: падение ВВП Украины на 4% может оказаться оптимистичным сценарием

А вот Dragon Capital предрекает, что экономика Украины замедлится. Крупная инвестиционная компания в минувшем году полагала, что в 2020-м экономика Украины продемонстрирует рост на 2,8%. Но несколько дней назад генеральный директор компании Томаш Фиала в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" представил новый прогноз, скорректированный в связи с пандемией. Теперь базовый прогноз Dragon Capital предполагает, что ВВП Украины сократится на 4%, а пессимистический сценарий допускает падение ВВП и вовсе на 9%. И это еще при условии продолжения сотрудничества с МВФ.

"Я думаю, в лучшем случае повторится та рецессия, тот кризис, который у нас был в 2009 году. Это если карантин в странах Европейского Союза, в США и в Украине продлится 3 месяца и не затянется до второго полугодия. Если у нас пойдет на спад количество зараженных до конца мая и экономика сможет с III квартала начать работать, то у нас будет сокращение мирового ВВП на 1-2% (это большее сокращение, чем было в 2009 году). В Украине тогда сокращение ВВП будет на 4%. Но так как тренд продолжается, это может оказаться не базовым, а оптимистическим сценарием", – сказал, в частности, Томаш Фиала.

При таком варианте развития событий курс доллара к концу года может вырасти до 30 грн, инфляция составит 5%, прогнозируют в Dragon Capital. Также ожидается большой рост безработицы и падение доходов бюджета. Соответственно, снизятся возможности государства по социальным выплатам.

Если же карантин и рост заболеваемости продлятся хотя бы до июня-июля – ситуация в украинской экономике окажется гораздо хуже.

"Тогда ожидаем падения ВВП в Украине на 9%, курс 35. И, соответственно, рост инфляции и еще большее сокращение доходов бюджета. 9% падения ВВП – да, это много. Это то же самое, что у нас было в 2015 году", – сказал Томаш Фиала.

При этом он подчеркнул, что оба прогноза предполагают сотрудничество с МВФ.

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"Сотрудничество с Международным валютным фондом очень важно, потому что у нас нет других источников, чтобы профинансировать дефицит бюджета. Те два прогноза, которые я дал, -4% и -9%, предполагают сотрудничество с МВФ. Без этого сотрудничества нам нельзя вообще думать о каких-то поблажках [для налогоплательщиков], об увеличении пенсий. Нам придется ужиматься и сокращать бюджет. Без сотрудничества с МВФ единственный способ, как можно было бы профинансировать индексацию пенсий, – это напечатать деньги. Но если мы напечатаем деньги и раздадим их, они сразу потеряют свою покупательную способность. Они тотчас обесценятся, потому что за счет печатания денег у нас вырастет инфляция, произойдет девальвация. И тогда курс у нас будет даже не 35, а существенно больше", – предупредил Томаш Фиала.

Эрик Найман: "То, что произошло в мировой экономике, – такое случается раз в сто лет"

24 марта новый макропрогноз с поправкой на ситуацию опубликовала консалтинговая компания Capital Times. Он предусматривает три сценария: базовый, пессимистичный и оптимистичный.

Базовый сценарий Capital Times предполагает, что Украина возобновит сотрудничество с МВФ в 2020 году, а эпидемию в стране удастся укротить до начала III квартала. При условии, что Нацбанк и Минфин будут продолжать умеренную политику, падение ВВП составит 4%. Среднегодовой курс доллара вырастет до 30,3 грн (на пике составит 35 грн/долл.), а инфляция – до 10,5%. Начало экономического подъема в таком случае следует ожидать в I квартале 2021 года. Но к этому времени долларовый ВВП Украины снизится на 9,9% (до 139,4 млрд), а резервы НБУ уменьшатся до 18,6 млрд долл.

Пессимистичный сценарий возможен при условии, что сотрудничество с МВФ не возобновится, или если фискальное стимулирование со стороны правительства будет избыточным. Также многое зависит от глубины мирового кризиса, предупреждают в Capital Times.

В таком случае ВВП Украины к концу 2020-го может упасть на 10%, среднегодовой курс доллара будет на уровне 32,6 грн, поднимаясь на пиках до 45 грн, инфляция ускорится до 16,5%. Долларовый ВВП Украины упадет на 17,2% (до 128,2 млрд долл.), а валютные резервы НБУ – до 10,1 млрд долларов. Экономический подъем сможет начаться не раньше 2-го полугодия 2021-го.

Ну, и оптимистический сценарий будет возможен в том случае, если пик кризиса придется на II квартал этого года, после чего экономика начнет быстро восстанавливаться благодаря фискальным и монетарным стимулам, а также подписанию новой программе с МВФ на крупную сумму.

В этом случае ВВП Украины не упадет (хотя и не вырастет). Гривня ослабится только до 28,5 грн за доллар (среднегодовой курс), достигая на максимуме 32 грн/долл. Инфляция повысится незначительно – до 6,3%. Экономический подъем начнется с IV квартала. Долларовый ВВП Украины пострадает незначительно (минус 2,8%, или 150 млрд долл.), валютные резервы сохранятся на уровне 20,1 млрд долл.

Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман в своем видеоблоге отметил, что ситуация в Украине отягощается тем, что сейчас рушатся два основных фактора, на которых базируется рост экономики.

"Есть два фундамента роста экономики. Первое – это демографический рост и увеличение численности работающих. Второе – рост производительности труда. Мы уже видим резкое падение производительности труда. Но для Украины проблема – что у нас упадут оба фактора. У нас по-прежнему отрицательная демография, а даже если вернутся "заробитчане", для них нет рабочих мест", – сказал он.

По мнению экономиста, многое будет зависеть и от того, удастся ли избежать повторной вспышки коронавирусной инфекции осенью.

"Сейчас нам говорят, что поборют коронавирус, наверное, только где-то к августу. Но осенью опять осложнятся погодные условия, опять риски гриппа, и, к сожалению, есть высокая вероятность, что то, что мы сейчас переживаем, – это легкая прогулка перед тем, что мы переживем зимой 2021 года, когда на рынок выйдет "коронавирус №2", мутировавший, может быть, еще с большими осложнениями", – говорит Эрик Найман.

При этом он призвал быть оптимистами и думать позитивно.

"Уже точно понятно: то, что произошло в мировой экономике, – такое случается раз в сто лет. Мы сейчас находимся в уникальной ситуации. А уникальная ситуация, уникальные кризисы – это еще и уникальные возможности. Поэтому будьте оптимистами. Смотрите на происходящее с позитивной стороны и ищите, как на этом можно заработать", – посоветовал он.

Между тем, с введением карантина в Украине не останавливается работа в ведущих сферах. Посевная стартовала, но при этом для фермеров остается вызов – валютные колебания и перспектива объявления чрезвычайного положения. Будет ли нам что есть осенью и как повлияет вирус на посевную – смотрите в сюжете:

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