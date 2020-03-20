"Свобода слова Савика Шустера": о карантине и борьбе с пандемией коронавируса

Савик Шустери гости будут выяснять, как карантинные меры повлияют на украинцев

Сегодня, 20 марта, в 21:00, темой социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", станет "Единственное, чего нам стоит бояться – это самого страха" (Ф. Рузвельт).

В студии программы будут говорить о мерах, которые принимает правительство, в условиях карантина, а также о том, как чиновники планируют уменьшить финансовую нагрузку на граждан во время вспышки коронавируса.

Ведущий ток-шоу Савик Шустер вместе с представителями власти и владельцами бизнеса будут выяснять, как карантинные меры повлияют на предпринимателей, и эффективны ли действия правительства по поддержке украинского бизнеса во время пандемии.

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Гостями выпуска станут Игорь Уманский, Министр финансов Украины; Виктор Ляшко, заместитель Министра здравоохранения Украины; Юлия Кузнецова, заместитель Председателя Офиса Президента Украины; Екатерина Рожкова, заместитель Председателя Национального банка Украины; Виталий Кличко, Мэр Киева; Андрей Садовый, Мэр Львова; Геннадий Труханов, Мэр Одессы; Борис Филатов, Мэр Днепра; Александр Данилюк, Министр финансов Украины (2016 – 2018), Секретарь СНБО (май – октябрь 2019), Борис Марков, генеральный директор сети магазинов АТБ; Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital; Дмитрий Феликсов, совладелец компании Concert.ua; Дмитрий Федотенков, владелец сети ресторанов "Tarantino family"; Сергей Кравец, генеральный директор компании Tickets.UA.

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Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, что стартовало ток-шоу 6 сентября. Первый эфир "Свободы слова Савика Шустера" прошел с ошеломительным успехом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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