Какую компенсацию начислили украинским фермерам: названа сумма

Итоги шести месяцев подвели в Минагрополитики

Архивное фото: AFP PHOTO/ SERGEI.

Украинским фермерским хозяйствам за полгода по состоянию на 23 июля начислили 81,4 млн грн по программе "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств".

Об этом информирует пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, ранее назвавшая сумму компенсации по кредитам.

"За декабрь 2018 года – апрель 2019 года уже выплачено 18,6 млн грн, за май 2019 года – подготовлено к выплатам 62,8 млн грн на основе реестров, полученных от уполномоченных банков и Укргосфонда", – говорится в сообщении.

По данным Минагрополитики, средства начислены по следующим направлениям:

частичная компенсация стоимости техники и оборудования – 46,1 млн грн (864 получателя);

удешевление кредитов – 22,3 млн грн (909 получателей);

бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий для фермерских хозяйств, кроме новообразованных – 10,5 млн грн (345 получателей);

бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий новосозданным фермерским хозяйствам – 2,3 млн грн (41 получатель);

частичная компенсация расходов, связанных с предоставленными консультативными услугами – 142 тыс. грн (16 получателей).

Как сообщали новости "Сегодня", ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета заявил, что государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли предусматривает специальную бюджетную дотацию для молодых фермеров. По его словам, председатель фермерского хозяйства до 35 лет раз в год может получить бюджетную субсидию до 40 тыс. грн на его развитие.

Кроме того, Кабмин увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 грн за одну голову, которая выплачивается дважды в год.

В селе Волчанское Днепропетровской области молодые супруги Дмитрий и Виктория Положенцевы создали собственную коровью ферму. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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