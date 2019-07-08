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Сколько компенсировали украинским аграриям по кредитам: названа сумма

8 июля, 06:06

Итоги первых шести месяцев 2019 года подвели в Минагрополитики

Фото: Сегодня

Украинским сельскохозяйственным производителям по итогам января-июня 2019 года перечислили 45 млн грн в качестве компенсации процентов по кредитам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Наибольшие суммы компенсации получили сельхозпроизводители в таких регионах:

  • Винницкая область – 5,12 млн грн;
  • Черкасская область – 4,41 млн грн;
  • Киевская область – 4,02 млн грн;
  • Хмельницкая область – 3,18 млн грн;
  • Харьковская область – 2,93 млн грн;
  • Сумская область – 2,54 млн грн;
  • Днепропетровская область – 2,41 млн грн;
  • Херсонская область – 2,38 млн грн;
  • Запорожская область – 2,21 млн грн;
  • Николаевская область – 2,12 млн грн.

"За отчетный период 329 сельхозпроизводителей привлекли льготных кредитов на сумму 3,4 млрд грн", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета заявил, что государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли предусматривает специальную бюджетную дотацию для молодых фермеров. По его словам, председатель фермерского хозяйства до 35 лет раз в год может получить бюджетную субсидию до 40 тыс. грн на его развитие.

Кроме того, Кабмин увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 грн за одну голову, которая выплачивается дважды в год.

В селе Волчанское Днепропетровской области молодые супруги Дмитрий и Виктория Положенцевы создали собственную коровью ферму. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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Тег кредиты, аграрии, Минагропрод

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Сегодня

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