Карантин может оставить украинцев без цветов: тепличные хозяйства терпят убытки

Пока в столице, которая пребывает в карантине, цветут яблони и абрикосы, тепличные цветочные хозяйства вынуждены уничтожать продукцию из-за падения спроса. Об этом рассказал коммерческий директор тепличного комплекса роз "Аскания-Флора" Виктор Федоренко.

"Наш рынок сбыта более чем на 90% сосредоточен в Украине, а сейчас он уменьшился до минимума, в несколько раз сократились отгрузки роз. За 20 лет работы предприятия мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией. Большая часть готовой продукции, к сожалению, будет уничтожена. Осложняет ситуацию и то, что розы имеют ограниченный срок хранения – всего семь дней, за это время цветок обязательно нужно продать", – сказал Федоренко.

Он отметил, что для тепличного хозяйства актуален вопрос сохранения роз как культуры и поддержки работы теплиц в надлежащем состоянии, что в условиях тотальной убыточности затратно. Выращивание цветов в теплицах требует много ресурсов, львиная доля затрат приходится на отопление и освещение.

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"Мы не знаем, сколько сможем продержаться в таких условиях. Это зависит от того, как долго продлится карантин. Мы стараемся уменьшить затраты, но выключение освещения и снижение температуры очень негативно повлияет на культуру. Трудно сказать, сможем ли мы ее восстановить", – отметил Федоренко.

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По его словам, при наихудшем сценарии развития ситуации мало тепличных предприятий смогут восстановить свою работу после завершения всеукраинского карантина.

Напомним, Кабмин совместно с Национальным банком разработали первые две программы кредитной поддержки малого бизнеса, которые представили президенту Владимиру Зеленскому. Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы "5-7-9%" для ее работы в карантинных условиях.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пандемия коронавируса плохо отразилась на цветочном бизнесе Нидерландов. В жертву бульдозерам отдали миллионы тюльпанов, роз, хризантем. А в прошлом году экспорт этого товара принес Нидерландам шесть миллиардов евро.

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