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Весна в Киеве: в городе расцвели абрикосы и сливы (фото)

31 марта, 15:41

Мила Князьская-Ханова

В столице начинают цвести плодовые деревья

В Киеве, несмотря на временное похолодание, начали распускаться абрикосы. Также уже в цвету ранние сорта слив и айвы. Вид и аромат белоснежных и розовых цветов на плодовых деревьях, которые часто растут во дворах столичных многоэтажек, помогают скрасить карантин, признаются киевляне.

"У меня под балконом растет большая алыча. В этом году она цветет особенно обильно, и пахнет, словно мед", – поделилась киевлянка Анастасия, которая уже более двух недель не покидает свою квартиру.

Любоваться красотой весны исключительно из окон своих жилищ советует и мэр столицы Виталий Кличко. Во время своего брифинга градоначальник предупредил: тех, кто во время карантина будет выбираться в парк на пикники – ждет штраф за нарушение благоустройства.

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Кстати, в Киеве и его окрестностях, благодаря аномально теплой зиме, еще в январе начали массово распускаться подснежники. Первых вестников весны можно было встретить на многих городских клумбах, а фотографии первоцветов то и дело появлялись в Facebook еще с начала января.

Тем временем, из-за карантина известный на весь мир королевский парк Кекенгоф в этом гому цветет без посетителей.

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Киев цветы тепло весна

Источник: Сегодня

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