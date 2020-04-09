Кабмин изменит программу поддержки бизнеса "5-7-9%": как будут работать при карантине

Внедрение кредитных программ для поддержки бизнеса, над которыми работает правительство и Нацбанк, начнется сразу после их финализации

Кабмин совместно с Национальным банком, как и обещали ранее, разработали первые две программы кредитной поддержки малого бизнеса, которые представили президенту Владимиру Зеленскому. Такое заявление сделали в пресс-службе Офиса президента.

"Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти нужные финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору", – отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы "5-7-9%" для ее работы в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование существующих кредитов. Вторая программа будет создана с нуля, сейчас она на стадии финализации.

Обе программы будут направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

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Глава правительства сообщил, что внедрение программ начнется сразу после их финализации.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что НБУ и Министерство цифровой трансформации планируют усовершенствовать систему верификации и идентификации бизнеса и граждан на базе приложения "Дія". Регулятор полагает, что усовершенствование системы верификации и идентификации граждан и бизнеса поможет украинцам и иностранцам осуществлять бизнес и подписывать финсоглашения удаленно.

В тренде Доллар и евро в Украине идут в рост: курс Нацбанка

Также мы рассказывали, что Кабмин готовится к проведению выплат пенсионерам, чтобы поддержать их во время карантина.

Валовой внутренний продукт Украины по итогам января-февраля 2020 года сократился на 0,2%, тогда как в январе падение составляло 0,5%.

Напомним, Украина находится в шаге от подписания новой кредитной программы сотрудничества с Международным валютным фондом на 8 млрд долларов.

По итогам 2019 года украинская экономика выросла на 3,2%. Ранее ожидалось, что в 2020 году рост ускорится, однако в обновленном макроэкономическом прогнозе правительство ожидает падения ВВП Украины на 4,8%.

При этом новости "Сегодня" объясняли, как коронавирус бьет по экономике и что делать Украине для спасения промышленности в условиях кризиса. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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