Казначейство выделило 110 миллионов гривен на пенсии

Госказначейство перечислило Пенсионному фонду (ПФ) Украины 110,4 млн гривен на выплату пенсий. Об этом сообщил пресс-центр Государственной казначейской службы.

"31 июля 2018 года Казначейство Украины осуществило расходы на выплату пенсий и проведение других расходов Пенсионного фонда Украины на сумму 110 400 000 гривен", – говорится в сообщении.

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Как уточнили в Госказначействе, со 2 по 31 июля 2018 года произведены выплаты пенсий за июль на общую сумму 30,32 млрд гривен.

Напомним, задержки с пенсиями в Киеве и еще нескольких городах возникли 21 июля. Из-за этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести служебное расследование в отношении руководителей Пенсионного фонда.

Задержка выплаты пенсий была обусловлена "кассовыми разрывами поступления социального взноса", объяснили ситуацию в Пенсионном фонде Украины. ПФ пришлось взять займ у Госказначейства.

Сейчас июльские выплаты завершены, а пенсии в августе в Украине обещают выдать вовремя: