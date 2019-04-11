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Китай даст Украине 30 миллионов долларов: подписано соглашение

Сегодня, 14:23

Соглашение с китайской стороной подписал Кубив

REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

Кабинет министров Украины заключил соглашение с правительством Китая, по условиям которого украинская сторона получит бесплатную технико-экономическую помощь в 29,7 млн долларов.

Документ 11 апреля подписал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, информирует пресс-служба правительства.

"Это самая большая сумма единовременной безвозмездной помощи Украине со стороны Китая за 27 лет независимости Украины", – говорится в сообщении.

Средства пойдут на оказание технической помощи в виде специальных аварийно-спасательных машин и оборудования для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно договору, в течение 2019-2020 годов ГСЧС должна получить более 50 единиц оборудования и техники, в частности, автомобильные краны, гусеничные бульдозеры, автогрейдеры, пожарные машины с подъемными платформами и пожарные машины с лестницей для проведения аварийно-спасательных работ.

Для настройки работы в Украину приедут специалисты из Китая.

Китайская сторона также предоставит оборудования для синхронного перевода и конференц-системы Минэкономразвития.

Напомним, в ноябре 2018 года Украина предложила Китаю начать консультации о создании зоны свободной торговли. Предложение озвучил Кубив на встрече в Пекине с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ.

Ранее сообщалось, что Китай занял второе место в списке стран, которые больше всего купили украинской аграрной продукции в 2018 году. По данным Совета по экспорту продовольствия, Китай приобрел кукурузы на 489 млн долларов, подсолнечного масла – на 334 млн долларов, молочной сыворотки – на 11,3 млн долларов.

О том, что Украина получит от Китая около 30 млн долларов, пресс-служба Кабмина анонсировала в конце марта.

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Тег Китай, помощь, Кабинет министров, Кубив, Минэкономразвития

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