Коболев о ходе "транзитных" переговоров: Согласованных текстов соглашений пока нет

Коболев назвал темы, которые не обсуждаются на газовых переговорах с Россией

/ Фото: "Нафтогаз Украины"

Делегации России и Украины продолжают начатые ранее переговоры в Вене по соглашению о транзите газа в Европу, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет.

Как сообщил руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в своем Facebook, борьба идет за каждую запятую.

Сейчас, по его словам, обсуждают следующие документы:

1. Межоператорское соглашение между ОГТСУ и Газпромом — документ, который определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей. По словам Коболева, Украине нужны такие соглашения со всеми соседними операторами для стабильной и прозрачной работы ГТС.

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2. Договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом". Речь идет об условиях прокачки газа по украинской ГТС на определенный объем в течение следующих пяти лет.

"Газпром" или другая компания могут прокачивать дополнительные объемы в течение этого периода или после него. Здесь речь идет об объеме, транзит которого готов обеспечить "Нафтогаз". Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен "Северный поток 2", обеспечить исполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично. О способах снижения таких рисков, собственно, и ведутся сейчас переговоры с участием наших юристов", – отметил руководитель НАК "Нафтогаз".

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3. Мировое соглашение, которым "Нафтогаз" и "Газпром" признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года. Конечно, здесь также идут активные дискуссии относительно принципов и гарантий.

"Отказаться от своих судебных претензий мы готовы лишь взамен на что-то равноценное", – отметил Коболев.

Он также назвал темы, которые не обсуждаются на газовых переговорах с РФ:

судебные иски по поводу захвата наших активов в Крыму;

обязательность прямых закупок у Газпрома (эта тема озвучивалась россиянами осенью, а сейчас исключена);

штрафы АМКУ;

долг Януковича и другие не-газовые вопросы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. 26 декабря Россия и Украина приступили к переговорам о транзите газа в Вене. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко выразил надежду, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс в пятницу, 27 декабря. Впрочем, российский министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что сам газовый контракт будет подписан 28-29 декабря.

Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – "живыми" деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исковк "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России касательно потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

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