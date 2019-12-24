Оржель рассказал о рисках нового арбитража по газу на 12 млрд долларов

Новые судебные разбирательства с Россией по газу принесли бы результаты только через несколько лет

Украина не станет судиться с Россией из-за 12,2 млрд долларов, поскольку выигрыш дела был только потенциальным и через 3-5 лет. Об этом в колонке для ЭП рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более 3 млрд долларов арбитража плюс ориентировочно 3 млрд долларов за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 млрд долларов, из них 3 – живыми деньгами – уже до наступления 2020 года. И это – без кабальных условий по приобретению российского газа. Что такое 12,2 млрд долларов, о которых говорится в протоколе? Это – потенциальный выигрыш в арбитраже за упущенную выгоду", – отметил Оржель.

По его словам, Украине трудно было бы отстаивать свою позицию при условии, если бы "Газпром" прокачивал транзитом хотя бы минимальные объемы газа.

Реклама

"Кроме того, арбитраж – это долгий и затратный процесс. Допустим, мы бы получили 12,2 млрд долларов (минус судебные издержки) в течение 3-5 лет, если бы наша ГТС стояла пустой. Было бы это победой для Украины? Нет. Потому что по имеющимся договоренностям мы должны получить больше транзита, чем могли бы выиграть в суде в его отсутствие", – подчеркивает Оржель.

В тренде Больше половины семей в Украине живут без компьютера

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Кабинет министров опубликовал протокол встречи по газу представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран ("Оператор газотранспортной системы Украины", "Нафтогаз Украины", "Газпром").

Стороны могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на 5 лет с возможной пролонгацией, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021–2024 годах – по 40 млрд кубометров.

Также сайт "Сегодня" рассказывал о том, что 3 млрд, которые российский "Газпром" выплатит "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей.

В то же время в "Нафтогазе" признали, что существует риск, когда Россия может отказаться от транзита газа через Украину, а Украина уже отозвала свои иски против российского "Газпрома".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама