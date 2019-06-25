Коболев ответил Москве на условия по транзиту газа

Москва готова сохранить транзит газа после 2019 года в случае урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом

Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook / cкриншот видео.

НАК Нафтогаз должен сохранить возможность судиться с Газпромом, если российский монополист не будет придерживаться обещаний по сохранению транзита газа через украинскую территорию. Такое заявление сделал глава Нафтогаза Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

По его словам, критически важным является выбрать такую модель разделения газотранспортной системы (ГТС) страны, которая позволит сохранить права Нафтогаза по уже поданным судебным искам. А именно – модель ISO.

Отметим, что слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько об условиях транзита газа через Украину. Так, Москва готова сохранить транзит газа после 2019 года в случае урегулирования споров между Газпромом и Нафтогазом.

Напомним, ранее "Нафтогаз Украины" разработал запасной вариант на случай, если Россия и Украина не заключат новый контракт на транзит газа. В этом случае "Газпрому" предложат заключить с "Нафтогазом" контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа.

Как известно, украинско-российский контракт о транзите газа в Европу истекает в конце 2019 года. Украина настаивает на заключении нового контракта по европейским правилам, а Россия заявляет о невозможности такого варианта и выдвигает свои условия, в числе которых, например, и "прощение" Украиной штрафа, наложенного на "Газпром" Стокгольмским арбитражем. При этом в "Нафтогазе" регулярно предупреждают, что Москва может начать новую газовую войну:

Подробнее переговорах по транзиту российского газа через территорию Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале "Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Коболев ответил Москве на условия по транзиту газа". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"