Коболев рассказал о положении "Нафтогаза": рекордные прошлогодние достижения помогут в кризис

Госкомпания входит в кризисный для мира период хорошо подготовленной

"Нафтогаз" имеет на своих счетах свыше 3 млрд долларов и рекордные за 30 лет объемы запаса газа. Так обрисовал текущее положение госкомпании глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Нафтогаз" за предыдущий период принес рекордно высокую прибыль, на счетах компании в настоящее время находится сумма более 3 млрд дол, в подземных хранилищах рекордно высокие за последние 30 лет объемы газа, были подписаны новые транзитные соглашения", – сказал он.

Как отметил Коболев, эти факторы позволили компании войти в кризисный для мира период хорошо подготовленными, как с точки зрения финансового положения, так и запасов газа.

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То-менеджер подчеркнул, что сложившаяся ценовая конъюнктура на газ и нефть ставит серьезный вызов перед добывающей отраслью, ухудшая экономику этого бизнеса и экономическую целесообразность добычи.

Коболев считает, что накопленные НАК резервы и запас прочности необходимо грамотно расходовать, вкладывая их в геологоразведку и подготовку ресурсной базы для увеличения добычи в будущем, когда цены на энергоресурсы выйдут из существующего пике.

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9 апреля на торгах в Европе цены на газ, которые снижаются после обвала нефтяных котировок, упали до нового минимума.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что Кремлю больше не удастся использовать газ в качестве политического оружия.

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