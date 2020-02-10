Коболев рассказал об отключении теплокоммунэнерго от газа: подробности

Глава "Нафтогаза" сделал важное заявление об отключении 18 городов от тепла в разгар зимы

Стало известно, как поступит "Нафтогаз Украины" с производителями тепла, которые несвоевременно рассчитались с долгами за потребленный газ. Об этом рассказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, производители тепла в 18 городах не рассчитались за газ до 30 января 2020 года. В "Нафтогазе" заявили, что они "находятся в зоне риска, поскольку не выполняют требования по расчетам для получения газа в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО)".

ПСО – это специальные права, которые правительство возложило на "Нафтогаз" для того, чтобы продавать газ по сниженной цене для нужд населения и отопления. Теплопоставщики, согласно этому режиму, должны оплатить не менее 90% потребленного газа предыдущего периода для того, чтобы иметь возможность поставлять газ в следующем.

30 января в "Нафтогазе" сообщили, что не имеют права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов.

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Такое заявление воспринималось как угроза отключения газа. А ведь речь шла о 18 городах и их жителях, которые нуждаются в тепле и горячей воде в разгар хоть и мягкого, но зимнего сезона.

"Население, которое потребляет газ для приготовления пищи, подогрева воды, отопления, отключать нельзя", – сказал в эфире телеканала "Украина 24" Коболев.

Он пояснил, что угрозы отключения газа населению не было, поскольку у "Нафтогаза" нет такого права.

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"Если нет своевременных расчетов за потребленный газ, мы имеем право не предоставлять номинацию. Это юридическое действие, которое не влечет за собой приостановку поставки газа", – отметил глава госкомпании.

По его словам, когда речь идет о том, что 18 городов могут остаться без номинации, подразумевается, что те тепловые компании, которые не рассчитались за газ с НАК, должны заплатить большую цену со штрафами.

"Газ по трубе все равно идет, независимо от того, рассчитались за него или нет. Если потребителя нельзя отключить от газа, – а тепловую компанию запрещено отключать от газа зимой, в отопительный сезон – она продолжит потреблять газ. Но вопрос в том, чей это газ и по какой цене за него придется в конце концов заплатить", – резюмировал Коболев, намекая, что заплатить придется намного дороже.

Напомним, 24 января 2020 года стало известно о возможном срыве отопительного сезона из-за задолженности теплоснабжающих предприятий за газ. Задолженность за газ имели 37 производителей тепла в 30 городах Украины, в частности в Днепре, Киеве, Кривом Роге, Николаеве, Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне и Смеле. От них потребовали погасить задолженность в размере 454,4 млн гривен до 25 января.

Часть предприятий это требование выполнила. Однако 30 января стало известно, что рассчитались далеко не все – производители тепла в 18 городах не провели оплату за газ.

Также сайт "Сегодня" рассказывал о том, что в "Нафтогазе" рассчитали январскую цену на газ по новой методике правительства. Она составила 4,65 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Оптовая январская цена оказалась на 25% меньше, чем год назад. Эта цена будет действовать вместо квартальной гарантированной цены, а также ранее утвержденной месячной цены на январь (5,5 грн за куб. м).

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