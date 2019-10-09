Коболев выступил против "суррогатных вариантов" контракта с "Газпромом"

Андрей Коболев. Фото: REUTERS/Yves Herman

Продление транзитного контракта с "Газпромом" на действующих условиях не дает Украине никакой выгоды. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в ходе "5-го украинского газового форума" в Киеве.

"Мне тяжело представить, почему новой компании (Оператор ГТС Украины, ОГТСУ. – Ред.), почему украинской стороне может быть интересно продление старого контракта. Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объемы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы ее занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором", – сказал он.

Коболев напомнил, что ОГТСУ уже передал российской стороне проект межоператорского соглашения (interconnection agreements), который регулирует вопрос присоединения сетей.

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"Как только эти документы будут подписаны, следующим шагом мы сможем обсуждать доступные мощности, сколько мощностей необходимо "Газпрому", на какой срок, какие могут быть тарифы. Поэтому я не вижу другого пути, и я не вижу для украинской стороны никакого смысла идти на какие-то другие суррогатные варианты. Зачем? Какой смысл?" – добавил глава "Нафтогаза".

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Как писали новости "Сегодня", 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по вопросу транзита газа через Украину с 2020 года. После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

После "трехсторонки" президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если Киев до конца года имплементирует европейское законодательство. В ином случае "Газпром" готов продлить действующий контракт на прокачку газа.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак отметил, что Москва готова продлить контракт на транзит газа с Киевом на существующих условиях, но с изменением некоторых технических параметров.

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