В "Слуге народа" рассказали, как будут бороться с "правочным терроризмом" в Раде

По словам Стефанчука, есть несколько вариантов, как бороться с юридическим спамом

В парламенте намерены бороться с юридическим спамом, когда к законопроектам подается большое количество правок. Об этом, комментируя ситуацию вокруг банковского закона, сказал первый заместитель главы Верховной Рады, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, передает "Апостроф".

"Мы эту проблему диагностировали на основании работы предыдущих созывов, потому что видели: иногда поправки представляются не для того, чтобы достичь компромисса или улучшить законопроект, а исключительно для того, чтобы затянуть время", – сказал он.

Стефанчук добавил, что "сегодня мы встретились уже с новым явлением: впервые было зарегистрировано 4018 поправок к законопроекту о земле, а сейчас больше 16 000 к законопроекту о банках".

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"С проблемі банального юридического спама это выходит на проблему "правочного терроризма". Когда вносятся правки, а затем вносятся условия, что мы снимем, но есть одно условие, второе, третье... Я считаю, что мы нормальные цивилизованные люди, а такие люди с террористами не должны вести переговоры, и мы должны предложить логический выход из этой ситуации", - сказал он.

Стефанчук отметил, что уже подготовлен законопроект №1043 "О противодействии злоупотреблению народными депутатами правом на законодательную инициативу".

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"Мы подготовили ряд предложений. Суть заключается в том, что такую деятельность следует признавать злоупотреблением правом народного депутата, а также при наличии такого факта переходить к специальной процедуре рассмотрения законопроекта", – сказал он.

По его словам, есть несколько вариантов, как бороться с юридическим спамом: голосовать в редакции комитета или дать возможность народным депутатам и фракциям определиться с количеством поправок, которые они хотят внести. Третий вариант – ограничивать время на выступление: ты можешь подать хоть пять тысяч поправок, но у тебя есть только 30 минут на выступление.

"Мы сейчас определяемся, с чем мы будем идти, но я думаю, что как раз назрело то время, когда Верховной Раде нужно показать, что больше в украинском парламенте бессмысленные поправки, которые не имеют ничего близкого со здравым смыслом, а только затягивают время, не имеют быть", – сказал он.

Напомним, к законопроекту о банковской деятельности № 3260, принятие которого откроет доступ к новому соглашению с Международным валютным фондом, подано уже более 16 тысяч поправок, причем более шести тысяч – одним депутатом.

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