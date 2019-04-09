Когда Украина откажется от импорта газа: министр назвал срок

Страна может сократить потребление и перейти на топливо собственной добычи, уверен Зубко

Фото: Flickr

Когда Украина откажется от импорта газа: министр назвал срок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fd5/2a1/5c7fd52a1bd3d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fd5/2a1/5c7fd52a1bd3d.jpg 2019-04-09T09:19:00+03:00 Экономика Страна может сократить потребление и перейти на топливо собственной добычи, уверен Зубко

Украина сможет отказаться от закупок импортного газа, хотя его годовая стоимость уже снизилась для страны в 10 раз. Отказ станет возможным через пять лет благодаря уменьшению его потребления и добыче собственного газа, заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает "Укринформ".

"Мы оцениваем, что Украина за пять лет сможет отказаться от закупки импортного газа за счет двух направлений, а именно уменьшения потребления и увеличения добычи собственного газа. Я сторонник того, чтобы уменьшать потребление газа, потому что это намного дешевле, быстрее и эффективнее. Это еще и дает возможность сократить тарифную нагрузку на население, увеличить качество жизни и конкурентной продукции, которая должна иметь меньшую энергоемкость", - отметил Зубко.

Напомним, в Полтавской области недавно пробурили новую скважину глубиной шесть километров, которая позволит добывать больше украинского газа:

В целом за первые три месяца 2019 года добыча газа в Украине увеличилась на 3%.

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