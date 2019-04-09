Когда Украина откажется от импорта газа: министр назвал срок
Страна может сократить потребление и перейти на топливо собственной добычи, уверен Зубко
Украина сможет отказаться от закупок импортного газа, хотя его годовая стоимость уже снизилась для страны в 10 раз. Отказ станет возможным через пять лет благодаря уменьшению его потребления и добыче собственного газа, заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает "Укринформ".
"Мы оцениваем, что Украина за пять лет сможет отказаться от закупки импортного газа за счет двух направлений, а именно уменьшения потребления и увеличения добычи собственного газа. Я сторонник того, чтобы уменьшать потребление газа, потому что это намного дешевле, быстрее и эффективнее. Это еще и дает возможность сократить тарифную нагрузку на население, увеличить качество жизни и конкурентной продукции, которая должна иметь меньшую энергоемкость", - отметил Зубко.
Напомним, в Полтавской области недавно пробурили новую скважину глубиной шесть километров, которая позволит добывать больше украинского газа:
В целом за первые три месяца 2019 года добыча газа в Украине увеличилась на 3%.
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