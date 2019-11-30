Мошенники берут онлайн-кредиты на чужое имя и отдают пострадавших на растерзание коллекторам

Коллекторы запугивают жертв мошенников, убеждая их не идти в полицию

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Оформить кредит в сети на кого угодно позволяет новая схема онлайн-мошенничества. Вору достаточно всего несколько минут поговорить с вами по телефону. А узнаете вы о займе через несколько месяцев, когда начнут донимать коллекторы.

Один телефонный разговор стала роковым для Олега Андрейчука. Аферистам он назвал четыре цифры из сообщения, которое получил на телефон. В тот же миг мошенники оформили на Олега 15 кредитов в различных интернет компаниях. И узнал мужчина об этом от коллекторов.

"В последние полтора месяца уже конкретные были угрозы. Сумма, кажется, 142 тысячи гривен", – говорит Олег.

Рано утром и поздно вечером телефоны родных Олега не замолкали. Коллекторы доводили до бешенства: требовали вернуть деньги, но советовали в полицию не обращаться.

"Угрожали и сказали, чтобы не писали заявления в полицию. Потому что начнется расследование и, значит, будет статья за мошенничество, можно сесть в тюрьму", – рассказывает Елена Христофорова, мать Олега.

Коллекторы достали все село: ежедневно звонят в сельсовет, школу и соседям.

"Пожалуйста, поговорите с Андрейчук, потому что он должен такую-то сумму, пусть они решат эти вопросы в банке", – повторяет слова коллекторов соседка Олега.

Чтобы выбить из вас долги, коллекторы пойдут на что угодно. Они будут звонить вашим близким и родным, соседям и работодателям. Развешивать объявления с вашим фото в районе. А еще угрожать: будто заберут квартиру, машину или дорогую технику. А это криминал, говорят адвокаты. Коллекторы не имеют права угрожать и звонить соседям или близким. Поэтому советуют сразу писать заявление в полицию.

"И сообщить в данном случае взыскателю или лицу, которое имеет претензии к должнику. О том, что начато досудебное следствие и о том, чтобы были остановлено начисление каких угодно процентов", советует адвокат Владимир Билан.

В интернет компаниях, которые дают онлайн кредиты, работают профессионалы, говорят адвокаты.

"Это не секрет, что есть возможность приобрести любые базы данных, выяснить круг связей лица. Давить через них, давить через соседей. В этих коллекторских компаниях работают бывшие сотрудники полиции", – отмечает адвокат Роман Корченюк.

Владимир Василик начальник Гниванского отдела полиции:

"Если вы этот кредит не взяли, а к вам определенные угрозы или требования вернуть кредит – обязательно обращаться в полицию".

Поэтому главное, советуют полицейские, не поддаваться на психологическое давление. Уверены, если дело доведут до суда – Фемида примет сторону обманутого.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что уже даже мобильные приложения воруют деньги с банковских карт украинцев. Программа для ведения домашней бухгалтерии может увести со счета тысячи гривен.

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