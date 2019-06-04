Комитет Рады за закрытыми дверями рассматривал вопросы энергореформы

Нардепы делали все, чтобы отсрочить старт работы нового рынка электроэнергии

Часть нардепов хочет остановить реформу рынка электроэнергии до осени, хотя по закону изменения должны произойти 1 июля. Об этом шла речь на заседании профильного комитета Верховной Рады, которое прошло за закрытыми дверями. Нардепы уже дважды пытались собраться на прошлой неделе, впрочем, из-за отсутствия кворума заседания срывались. Во вторник, 4 июня, встреча таки состоялась – но журналистов на нее не пустили.

"Сегодня" выясняли, почему парламентарии втихомолку принимали решения.

Втихомолку комитет проголосовал за то, чтобы рекомендовать парламенту рассмотреть законопроект о переносе старта работы нового рынка электроэнергии. В комитете хотят притормозить реформу и просят запускать рынок не первого июля, а первого октября. О том, что сегодня состоялось заседание энергетического комитета абсолютное большинство депутатов не знало. Поэтому парламентарии – противники отсрочки, даже не имели возможности сказать свое мнение. Коллеги из комитета не дали им даже шанса на обсуждение.

Впрочем, этот законопроект еще должен попасть в повестку дня заседания парламента. На прошлой неделе авторы несколько раз попытались внести документ на рассмотрение. Но тщетно – предложение не набирало достаточного количества голосов народных избранников. Большинство депутатов не захотела даже говорить об отсрочке энергореформы. Первого июля – до сих пор единственная определенная законом дата старта работы нового рынка электроэнергии.

Время и возможности подготовиться и запустить новый рынок электричество 1 июля есть, это не раз подчеркивал премьер. И пока часть парламентариев пытается остановить изменения, Правительство на очередном заседании планирует рассмотреть проекты решений, необходимых для продолжения энергетической реформы. Эти документы необходимы для работы нового энергорынка.

Ранее мы писали о том, что запуск рынка электроэнергии позволит создать сто тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, как сообщалось, реформа энергорынка в Украине находится под пристальным вниманием Евросоюза.

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