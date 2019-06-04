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Комитет Рады за закрытыми дверями рассматривал вопросы энергореформы

4 июня, 22:34

Нардепы делали все, чтобы отсрочить старт работы нового рынка электроэнергии


Часть нардепов хочет остановить реформу рынка электроэнергии до осени, хотя по закону изменения должны произойти 1 июля. Об этом шла речь на заседании профильного комитета Верховной Рады, которое прошло за закрытыми дверями. Нардепы уже дважды пытались собраться на прошлой неделе, впрочем, из-за отсутствия кворума заседания срывались. Во вторник, 4 июня, встреча таки состоялась – но журналистов на нее не пустили.

"Сегодня" выясняли, почему парламентарии втихомолку принимали решения.

Втихомолку комитет проголосовал за то, чтобы рекомендовать парламенту рассмотреть законопроект о переносе старта работы нового рынка электроэнергии. В комитете хотят притормозить реформу и просят запускать рынок не первого июля, а первого октября. О том, что сегодня состоялось заседание энергетического комитета абсолютное большинство депутатов не знало. Поэтому парламентарии – противники отсрочки, даже не имели возможности сказать свое мнение. Коллеги из комитета не дали им даже шанса на обсуждение.

Впрочем, этот законопроект еще должен попасть в повестку дня заседания парламента. На прошлой неделе авторы несколько раз попытались внести документ на рассмотрение. Но тщетно – предложение не набирало достаточного количества голосов народных избранников. Большинство депутатов не захотела даже говорить об отсрочке энергореформы. Первого июля – до сих пор единственная определенная законом дата старта работы нового рынка электроэнергии.

Время и возможности подготовиться и запустить новый рынок электричество 1 июля есть, это не раз подчеркивал премьер. И пока часть парламентариев пытается остановить изменения, Правительство на очередном заседании планирует рассмотреть проекты решений, необходимых для продолжения энергетической реформы. Эти документы необходимы для работы нового энергорынка.

Ранее мы писали о том, что запуск рынка электроэнергии позволит создать сто тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, как сообщалось, реформа энергорынка в Украине находится под пристальным вниманием Евросоюза.

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Тег рынок, законопроект, реформа, комитет, обсуждение, энергорынок, заседания

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