Компания Allseas сделала заявление о дальнейшем строительстве "Северного потока – 2"

Флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам

Фото: nord-stream2.com

Суда-трубоукладчики компании Аllseas, ранее работавшие на проекте "Северный поток – 2", покинули регион работы на Балтике и уже демобилизованы для подготовки к другому проекту. Об этом сообщили в пресс-службе Allseas.

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", – сообщили в компании.

Ранее в Госдепе США заявили, что компании-подрядчики проекта "Северный поток – 2" должны до 20 января 2020 года завершить все работы, связанные с газопроводом, если они хотят избежать американских санкций.

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Ранее сообщалось, что Российская Федерация не имеет необходимых судов длязавершения укладки газопровода "Северного потока – 2".

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

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