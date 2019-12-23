В Германии рассказали, когда завершится строительство "Северного потока – 2"

Во второй половине следующего года трубопровод будет готов, считают в немецком правительстве

Фото: nord-stream.com

Санкции США против газопровода "Северный поток – 2" не повлияют на завершение его строительства. Об этом в эфире радио Deutschlandfunk заявил координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер.

"Я полагаю, что во второй половине следующего года трубопровод будет готов", – заявил Байер.

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Ранее швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток – 2" отвела все суда из района строительства в Балтийском море. Группа судов, задействованная в строительстве, будет "расформирована", уточнили в компании.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2". 11 декабря и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Американский президент уже подписал документ, и с 21 декабря санкции против "Северного потока – 2" вступили в силу.

В Кремле уже заявили, что такие действия США являются непосредственным нарушением международного права, недобросовестной конкуренцией и распространением своего искусственного доминирования на европейские рынки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "Северный поток – 2" будет запущен, несмотря на попытки Вашингтона этому помешать. В МИД РФ также официально заявили, что Москва продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций. В то же время в Nord Stream 2 AG подтвердили остановку строительства "Северного потока – 2".

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